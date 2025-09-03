DUNIA
1 menit membaca
Drone Israel jatuhkan granat dekat pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon: UNIFIL
"Ini adalah salah satu serangan paling serius terhadap personel dan aset UNIFIL sejak kesepakatan penghentian permusuhan pada November lalu," kata UNIFIL.
Drone Israel jatuhkan granat dekat pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon: UNIFIL
Satu granat meledak dalam radius 20 meter dan tiga lainnya dalam radius sekitar 100 meter dari personel dan kendaraan PBB. / AA
3 September 2025

Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) menyatakan bahwa drone Israel menjatuhkan empat granat di dekat para penjaga perdamaian yang sedang bekerja untuk membersihkan penghalang jalan yang menghambat akses ke posisi PBB pada Selasa pagi.

"Ini adalah salah satu serangan paling serius terhadap personel dan aset UNIFIL sejak perjanjian penghentian permusuhan pada November lalu," kata UNIFIL dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.

Satu granat jatuh dalam jarak 20 meter dan tiga lainnya dalam jarak sekitar 100 meter dari personel dan kendaraan UNIFIL.

UNIFIL menyatakan bahwa militer Israel telah diberitahu sebelumnya mengenai pekerjaan pembersihan jalan yang dilakukan UNIFIL di daerah tersebut, yang terletak di tenggara desa Marwahin.

Direkomendasikan

Pekan lalu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa secara bulat memperpanjang misi penjaga perdamaian di Lebanon hingga akhir tahun 2026, setelah itu akan dimulai penarikan secara bertahap dan aman selama satu tahun.

Didirikan pada tahun 1978, UNIFIL bertugas melakukan patroli di perbatasan selatan Lebanon dengan Israel.

SUMBER:TRT World & Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us