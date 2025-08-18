DUNIA
Puluhan orang hilang setelah perahu terbalik di Nigeria
Otoritas lokal dan petugas darurat sedang melakukan operasi penyelamatan untuk menemukan para korban yang hilang.
18 Agustus 2025

Lebih dari 40 orang dilaporkan hilang akibat kecelakaan perahu di Nigeria, setelah sebuah perahu yang mengangkut 50 orang menuju pasar populer di wilayah barat laut Sokoto terbalik, menurut badan darurat negara tersebut.

Para penumpang sedang dalam perjalanan menuju pasar Goronyo pada Minggu (17/8), sebuah pasar produk pangan yang terkenal di negara bagian itu, saat perahu terbalik.

Sepuluh orang berhasil diselamatkan, kata Zubaidar Umar, kepala Badan Penanganan Darurat Nasional, dalam sebuah pernyataan di X.

Badan tersebut menyatakan tengah bekerja sama dengan otoritas lokal dan petugas darurat dalam operasi pencarian dan penyelamatan untuk menemukan orang-orang yang hilang.

Tiga minggu lalu, setidaknya 13 orang meninggal dan puluhan lainnya hilang setelah sebuah perahu yang mengangkut sekitar 100 penumpang terbalik di Negara Bagian Niger, di wilayah tengah laut utara Nigeria.

SUMBER:AA
