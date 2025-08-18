Lebih dari 40 orang dilaporkan hilang akibat kecelakaan perahu di Nigeria, setelah sebuah perahu yang mengangkut 50 orang menuju pasar populer di wilayah barat laut Sokoto terbalik, menurut badan darurat negara tersebut.

Para penumpang sedang dalam perjalanan menuju pasar Goronyo pada Minggu (17/8), sebuah pasar produk pangan yang terkenal di negara bagian itu, saat perahu terbalik.

Sepuluh orang berhasil diselamatkan, kata Zubaidar Umar, kepala Badan Penanganan Darurat Nasional, dalam sebuah pernyataan di X.