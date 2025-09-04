Banjir besar melanda beberapa wilayah di India utara, menurut pejabat setempat, dengan perkiraan badai petir lebih lanjut pada hari Rabu. Media lokal melaporkan bahwa 10.000 orang telah dievakuasi dari tepi sungai di ibu kota New Delhi.

Musim hujan di India tahun ini sangat intens, menewaskan setidaknya 130 orang hanya pada bulan Agustus di India utara, menghancurkan desa-desa, dan merusak infrastruktur.

Gelombang banjir terbaru telah melanda Jammu dan Kashmir yang dikelola India, bersama dengan Himachal Pradesh, Uttarakhand, dan Punjab, di mana sungai Chenab dan Tawi telah melampaui batas bahaya di beberapa lokasi.

Sungai-sungai yang meluap telah memicu tanah longsor dan merusak banyak jalan, memutuskan akses ke beberapa bagian wilayah pegunungan Jammu dan Himachal dari wilayah lain di India.

Seorang wanita dan putrinya tewas setelah hujan deras meruntuhkan dinding rumah mereka di distrik Rajouri, Jammu dan Kashmir yang dikelola India, menurut seorang pejabat regional.

Badan Meteorologi India memperingatkan hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah tersebut pada hari Rabu, dengan curah hujan lebih lanjut diperkirakan terjadi di Uttarakhand dan Uttar Pradesh.

Komisi Air Pusat menyatakan bahwa sungai Yamuna yang meluap telah melampaui batas bahaya pada hari Selasa di Delhi.

Media lokal melaporkan bahwa hampir 10.000 orang telah dievakuasi ke kamp-kamp pengungsian yang didirikan pemerintah di sepanjang jalan raya utama sebagai langkah pencegahan bagi mereka yang tinggal di daerah rendah.