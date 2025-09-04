Banjir besar melanda beberapa wilayah di India utara, menurut pejabat setempat, dengan perkiraan badai petir lebih lanjut pada hari Rabu. Media lokal melaporkan bahwa 10.000 orang telah dievakuasi dari tepi sungai di ibu kota New Delhi.
Musim hujan di India tahun ini sangat intens, menewaskan setidaknya 130 orang hanya pada bulan Agustus di India utara, menghancurkan desa-desa, dan merusak infrastruktur.
Gelombang banjir terbaru telah melanda Jammu dan Kashmir yang dikelola India, bersama dengan Himachal Pradesh, Uttarakhand, dan Punjab, di mana sungai Chenab dan Tawi telah melampaui batas bahaya di beberapa lokasi.
Sungai-sungai yang meluap telah memicu tanah longsor dan merusak banyak jalan, memutuskan akses ke beberapa bagian wilayah pegunungan Jammu dan Himachal dari wilayah lain di India.
Seorang wanita dan putrinya tewas setelah hujan deras meruntuhkan dinding rumah mereka di distrik Rajouri, Jammu dan Kashmir yang dikelola India, menurut seorang pejabat regional.
Badan Meteorologi India memperingatkan hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah tersebut pada hari Rabu, dengan curah hujan lebih lanjut diperkirakan terjadi di Uttarakhand dan Uttar Pradesh.
Komisi Air Pusat menyatakan bahwa sungai Yamuna yang meluap telah melampaui batas bahaya pada hari Selasa di Delhi.
Media lokal melaporkan bahwa hampir 10.000 orang telah dievakuasi ke kamp-kamp pengungsian yang didirikan pemerintah di sepanjang jalan raya utama sebagai langkah pencegahan bagi mereka yang tinggal di daerah rendah.
Warga yang tinggal di sepanjang sungai Yamuna di Delhi juga dievakuasi pada tahun 2023 setelah air banjir memasuki rumah mereka dan sungai mencapai level tertinggi dalam 45 tahun.
Banyak tempat wisata di Himachal Pradesh terkena dampak tanah longsor dalam beberapa minggu terakhir, sementara sungai-sungai yang mengamuk merusak infrastruktur.
Tiga orang tewas di distrik Mandi akibat tanah longsor terbaru, menurut Kepala Menteri Negara Bagian, Sukhvinder Singh Sukhu, pada hari Rabu, dan dua orang lainnya dikhawatirkan terjebak di bawah puing-puing.
Institusi pendidikan diperintahkan tutup, dan pihak berwenang meminta warga untuk tetap berada di dalam rumah karena peringatan banjir.
Di negara bagian tetangga Punjab, pemerintah melaporkan bahwa 30 orang telah meninggal dan hampir 20.000 orang dievakuasi sejak 1 Agustus.
Air yang mengalir deras melalui dataran di negara bagian Punjab, yang dikenal sebagai lumbung pangan India, telah menghancurkan 150.000 hektar tanaman, menurut pemerintah pada hari Selasa.
Hujan terus-menerus memaksa pihak berwenang untuk melepaskan air dari bendungan, yang menyebabkan banjir di dataran India dan Pakistan dalam beberapa hari terakhir.