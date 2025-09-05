Operasi pencarian dan penyelamatan sedang berlangsung di Afghanistan timur setelah gempa bumi dahsyat pada Minggu malam menewaskan setidaknya 2.205 orang dan melukai ribuan lainnya, menurut juru bicara pemerintah Taliban.

Juru bicara Taliban, Hamdullah Fitrat, yang memberikan pembaruan angka korban, mengatakan bahwa upaya pencarian dan penyelamatan masih berlanjut. “Tenda telah didirikan untuk masyarakat, dan pengiriman bantuan pertama serta pasokan darurat sedang berlangsung,” ujarnya.

Rahimullah Hamzala, juru bicara pasukan keamanan lokal di provinsi Kunar, mengatakan pada Kamis bahwa jumlah gabungan korban tewas dan terluka telah melampaui 5.000 orang.

“Dengan banyaknya orang yang masih terperangkap di bawah reruntuhan, jumlah korban tewas bisa meningkat lebih lanjut seiring berlanjutnya operasi pencarian korban selamat,” ia memperingatkan.

Seruan untuk dukungan internasional

Pihak berwenang di Kabul mengatakan mereka masih menunggu angka korban dari provinsi Nangarhar, Laghman, dan Panjshir, yang juga terdampak gempa. Setidaknya 12 kematian telah dikonfirmasi di Nangarhar.