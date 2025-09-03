India kembali memperingatkan Pakistan soal kemungkinan banjir lintas perbatasan untuk kedua kalinya dalam beberapa pekan, seiring hujan monsun yang memicu kematian dan kerusakan luas di kedua negara.

Otoritas penanggulangan bencana di Pakistan mengumumkan peringatan tersebut pada Selasa.

Badan Penanggulangan Bencana Punjab mengatakan Komisi Tinggi India menyampaikan peringatan itu kepada Pakistan melalui Kementerian Sumber Daya Air.

New Delhi membagikan peringatan tersebut kepada Pakistan atas dasar “kemanusiaan” melalui komisi tingginya di Islamabad, alih-alih lewat Perjanjian Air Indus (IWT) yang masih ditangguhkan, ujar seorang pejabat pemerintah India.

Pakistan melakukan evakuasi massal akhir bulan lalu setelah India melepaskan air dari bendungan yang meluap dan sungai yang membanjiri wilayah perbatasan rendah.

Kedua negara hampir berperang pada Mei lalu, dan ketegangan kerap meningkat di antara dua rival bersenjata nuklir itu, sehingga kontak diplomatik jarang terjadi.

Peringatan terbaru ini terkait lonjakan debit Sungai Sutlej, dengan air banjir diperkirakan masuk ke Pakistan pada Rabu.

Arus banjir sudah meluluhlantakkan komunitas perbatasan di Kasur, Okara, Vehari, dan Bahawalnagar.