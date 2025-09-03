IKLIM
2 menit membaca
India peringatkan Pakistan: Banjir lintas perbatasan kembali mengancam
Pakistan melakukan evakuasi massal akhir bulan lalu setelah India melepas air dari bendungan yang meluap dan sungai yang membanjiri wilayah perbatasan rendah.
India peringatkan Pakistan: Banjir lintas perbatasan kembali mengancam
India memperingatkan Pakistan akan banjir lintas batas lebih lanjut akibat hujan monsun lebat. / AP
3 September 2025

India kembali memperingatkan Pakistan soal kemungkinan banjir lintas perbatasan untuk kedua kalinya dalam beberapa pekan, seiring hujan monsun yang memicu kematian dan kerusakan luas di kedua negara.

Otoritas penanggulangan bencana di Pakistan mengumumkan peringatan tersebut pada Selasa.

Badan Penanggulangan Bencana Punjab mengatakan Komisi Tinggi India menyampaikan peringatan itu kepada Pakistan melalui Kementerian Sumber Daya Air.

New Delhi membagikan peringatan tersebut kepada Pakistan atas dasar “kemanusiaan” melalui komisi tingginya di Islamabad, alih-alih lewat Perjanjian Air Indus (IWT) yang masih ditangguhkan, ujar seorang pejabat pemerintah India.

Pakistan melakukan evakuasi massal akhir bulan lalu setelah India melepaskan air dari bendungan yang meluap dan sungai yang membanjiri wilayah perbatasan rendah.

Kedua negara hampir berperang pada Mei lalu, dan ketegangan kerap meningkat di antara dua rival bersenjata nuklir itu, sehingga kontak diplomatik jarang terjadi.

Peringatan terbaru ini terkait lonjakan debit Sungai Sutlej, dengan air banjir diperkirakan masuk ke Pakistan pada Rabu.

Pakistan

Arus banjir sudah meluluhlantakkan komunitas perbatasan di Kasur, Okara, Vehari, dan Bahawalnagar.

Direkomendasikan

Pejabat di provinsi Punjab, Pakistan, mengatakan Selasa bahwa lebih dari 1 juta orang telah dievakuasi dan 2,45 juta lainnya terdampak banjir monsun dalam beberapa bulan terakhir.

Sebanyak 18 orang lagi dilaporkan tewas akibat hujan dan banjir dalam 24 jam terakhir. Otoritas kini mengambil berbagai langkah untuk melindungi kota-kota dari terjangan banjir di Punjab timur laut, kata Otoritas Manajemen Bencana Nasional.

Dari korban terbaru, tujuh orang berasal dari Punjab, tujuh lainnya dari Kashmir yang dikelola Pakistan, dan empat dari berbagai wilayah di provinsi Khyber Pakhtunkhwa di barat laut. Total korban jiwa sejak 25 Agustus kini mencapai 87 orang.

India

Hujan deras mengguyur beberapa bagian India utara dan menewaskan sedikitnya 10 orang dalam 24 jam terakhir.

Pemerintah setempat terpaksa menutup sejumlah sekolah dan kantor pada Selasa.

Tanah longsor, banjir, dan luapan sungai di negara bagian Punjab, India — rumah bagi lebih dari 30 juta orang — menewaskan sedikitnya 29 orang bulan lalu.

Di New Delhi, ketinggian air Sungai Yamuna yang berasal dari Himalaya melewati batas bahaya pada Selasa, menimbulkan ancaman banjir di wilayah rendah ibu kota.

SUMBER:AP, AA
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us