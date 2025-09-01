Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, membatalkan perjalanan yang dijadwalkan ke China akibat protes yang sedang berlangsung di beberapa kota di Indonesia, menurut laporan media lokal.

Juru bicara presiden, Prasetyo Hadi, pada hari Sabtu menyampaikan bahwa Prabowo ingin tetap berada di Indonesia untuk memantau protes yang terjadi secara nasional, sebagaimana dilaporkan oleh Antara News.

Prabowo awalnya dijadwalkan untuk melakukan perjalanan ke China atas undangan Presiden China, Xi Jinping, guna menghadiri Parade Hari Kemenangan di Beijing pada 3 September 2025, yang memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II.

"Bapak Presiden ingin mengamati kondisi secara langsung, memimpin, dan mencari solusi terbaik atas kerusuhan yang terjadi. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto dengan rendah hati meminta maaf kepada pemerintah China karena tidak dapat memenuhi undangan mereka," ujar Prasetyo.

Setidaknya tiga orang tewas dalam protes yang berlangsung dengan kekerasan di Indonesia pada hari Sabtu setelah demonstran yang marah membakar beberapa gedung pemerintah di Jakarta, menyusul kematian seorang pengemudi ojek yang tertabrak kendaraan polisi.

Para demonstran menyerang pos polisi dan membakar markas besar komando polisi di kota tersebut, menghancurkan puluhan kendaraan, memecahkan kaca jendela, meratakan pos penjagaan, serta melukai petugas dengan lemparan batu dan bom molotov.

"Sebanyak delapan orang dievakuasi oleh tim penyelamat setelah kebakaran di Gedung DPRD Kota Makassar, tiga di antaranya dinyatakan meninggal dunia, diduga terjebak di dalam ruangan saat kebakaran terjadi," kata seorang pejabat manajemen bencana setempat.