Pada 1 Agustus, salah satu superstar paling populer Bollywood, Shah Rukh Khan, dinobatkan sebagai aktor terbaik di National Film Awards, penghargaan tertinggi negara untuk perfilman di India.

Aktor berusia 59 tahun yang dikenal luas dengan sebutan SRK ini meraih penghargaan tersebut setelah 33 tahun berkarya di industri film, berkat aktingnya dalam Jawan, film laga penuh aksi di mana ia memerankan dua karakter.

National Film Awards diselenggarakan setiap tahun oleh pemerintah India. Mencakup kategori akting, penyutradaraan, musik, hingga produksi, penghargaan ini dianggap sebagai puncak pengakuan resmi dalam dunia perfilman India.

Selama puluhan tahun, SRK menempati posisi istimewa dalam budaya populer India: seorang bintang Muslim di jantung imajinasi nasional yang pesonanya melampaui batas agama, kasta, kelas, dan wilayah. Di negara yang sangat terbelah, kesuksesannya kerap dibaca sebagai simbol harapan akan keberagaman sekuler.

Bagi Sukriti R. S. Justin, 31 tahun, penggemar asal Mumbai yang telah hampir satu dekade bekerja di industri film, pengakuan ini terasa “pribadi.”

“Ia aktor dengan bakat dan dedikasi luar biasa. Saya sangat mengagumi perjalanan dan kemampuannya,” ujarnya kepada TRT World.

“Entah itu adegan berlari menuju kamera, pose tangan terbuka yang ikonik, atau adegan close-up ketika matanya bercerita, ia selalu mampu membangkitkan emosi. Ia bukan sekadar aktor, tapi ikon,” katanya.

Bagi Noor Fatima, penggemar dari kota Lucknow, keberhasilan SRK adalah cerminan impian banyak penggemar Muslim.

“SRK tidak pernah ragu menyuarakan identitas agamanya dan banyak penggemarnya menjadikannya panutan. Mereka juga ingin mengejar mimpi tanpa harus mengorbankan keyakinannya,” ujarnya kepada TRT World.

Sentimen anti-artis Muslim

Penghargaan ini datang di tengah dekade sentimen negatif terhadap identitas Muslim, termasuk terhadap tiga Khan Bollywood — Shah Rukh Khan, Salman Khan, dan Aamir Khan — oleh kubu nasionalis Hindu. Bagi banyak penggemarnya, pengakuan ini terasa sekaligus membanggakan dan memunculkan kegelisahan.

Ketiganya mendominasi industri film berkat keberagaman peran dan kemampuannya menciptakan aura di layar lebar, serta populer di kancah global ketika ekonomi India mulai tumbuh. Namun, popularitas itu juga diiringi kontroversi.

Pada 2015, SRK dicap “anti-nasional” setelah berbicara soal intoleransi di India. Pada 2021, putranya, Aryan Khan, ditangkap atas tuduhan narkoba yang kemudian dibatalkan — kasus yang dinilai sebagian pihak bermotif politik. Bahkan Jawan sempat menghadapi seruan boikot sehari sebelum rilis.

Tokoh politik kanan, termasuk Kepala Menteri Uttar Pradesh Yogi Adityanath, pernah menyuruh SRK “pergi ke Pakistan” dan membandingkannya dengan Hafiz Saeed, tersangka serangan teror Mumbai 2008 — mencerminkan permusuhan nasionalis Hindu yang dibantah BJP.

Film-film mereka pun tak luput dari boikot — dari Pathaan milik SRK, Laal Singh Chaddha karya Aamir, hingga Bajrangi Bhaijaan milik Salman — kerap diprotes karena dianggap menyinggung sentimen Hindu atau berbau “pro-Pakistan.”

Kasus serupa dialami Aamir Khan pada 2015 ketika ia dihujani kritik dan boikot merek setelah menyampaikan kekhawatiran soal intoleransi. Salman Khan juga diserang karena mendukung artis Pakistan dan mempertahankan hubungan dengan rekan Muslim di tengah ketegangan India–Pakistan.

Bagi pengamat politik komunal India, kondisi ini menimbulkan pertanyaan:

Apa artinya bagi seorang megabintang Muslim dirayakan di negara di mana warga Muslim menghadapi penggusuran, penahanan, persekusi, hingga penghapusan sistematis?

Ketika Jawan dirilis, sebagian penggemar dan kritikus menilai film itu memuat perlawanan halus terhadap narasi politik dominan India.

“Itu kombinasi antara perlawanan halus dan penyesuaian dengan iklim politik saat ini, sesuai citra bintangnya,” kata seorang kritikus film asal Kolkata kepada TRT World secara anonim.