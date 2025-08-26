Direktur Organisasi Intelijen Nasional Turkiye (MIT), Ibrahim Kalin, telah bertemu dengan Haftar di Pelabuhan Benghazi, sehari setelah kapal angkatan laut Turkiye berlabuh di pelabuhan tersebut.

Delegasi militer dari Turkiye dan Libya mengadakan pertemuan sebagai bagian dari kunjungan kapal TCG Kinaliada ke Pelabuhan Benghazi, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Nasional Turkiye pada hari Senin.

Delegasi Kementerian Pertahanan Nasional Turkiye, yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Ilkay Altindag, mengunjungi Haftar, wakil komandan Tentara Nasional Libya, seperti yang diumumkan kementerian tersebut di platform media sosial Turkiye, NSosyal.

Pembicaraan tersebut berfokus pada potensi upaya bersama di bawah tujuan “Satu Libya, Satu Tentara.”

Guven Begec, Duta Besar Turkiye untuk Libya, dan Serkan Kiramanlioglu, Konsul Jenderal Turkiye di Benghazi, juga turut serta dalam pertemuan tersebut.