DUNIA
1 menit membaca
Gempa bumi besar berkekuatan 7,5 mengguncang selatan Chile, risiko tsunami diturunkan
Pusat Peringatan Tsunami Pasifik mengonfirmasi bahwa risiko gelombang berbahaya telah berlalu
Gempa bumi besar berkekuatan 7,5 mengguncang selatan Chile, risiko tsunami diturunkan
Seorang pria berjalan di pantai setelah pengumuman evakuasi sebagai tindakan pencegahan jika terjadi tsunami di Valparaiso, Chili, 30 Juli 2025. / AP
20 jam yang lalu

Gempa berkekuatan 7,5 magnitudo mengguncang wilayah selatan Chili di Drake Passage pada hari Kamis, menurut laporan dari US Geological Survey (USGS).

Gempa tersebut terjadi pada kedalaman sekitar 10,8 kilometer (6,71 mil), menurut keterangan USGS.

Getaran gempa dirasakan di beberapa kota di Chili dan negara tetangga, Argentina.

Belum ada laporan kerusakan yang diterima hingga saat ini.

Direkomendasikan

Setelah gempa terjadi, Layanan Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut Chili (SHOA) mengeluarkan peringatan tsunami dan memerintahkan evakuasi di wilayah pesisir.

Meskipun gempa tersebut awalnya meningkatkan risiko gelombang tsunami yang berbahaya, Pusat Peringatan Tsunami Pasifik kemudian mengonfirmasi bahwa ancaman tersebut telah mereda dalam pernyataan yang dikirim melalui email kepada Bloomberg.

Gelombang di wilayah pesisir yang dihasilkan dari gempa ini diperkirakan tidak akan melebihi ketinggian 0,3 meter (1 kaki), tambahnya.

SUMBER:Anadolu Agency
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us