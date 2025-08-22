Gempa berkekuatan 7,5 magnitudo mengguncang wilayah selatan Chili di Drake Passage pada hari Kamis, menurut laporan dari US Geological Survey (USGS).

Gempa tersebut terjadi pada kedalaman sekitar 10,8 kilometer (6,71 mil), menurut keterangan USGS.

Getaran gempa dirasakan di beberapa kota di Chili dan negara tetangga, Argentina.

Belum ada laporan kerusakan yang diterima hingga saat ini.