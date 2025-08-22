Gempa berkekuatan 7,5 magnitudo mengguncang wilayah selatan Chili di Drake Passage pada hari Kamis, menurut laporan dari US Geological Survey (USGS).
Gempa tersebut terjadi pada kedalaman sekitar 10,8 kilometer (6,71 mil), menurut keterangan USGS.
Getaran gempa dirasakan di beberapa kota di Chili dan negara tetangga, Argentina.
Belum ada laporan kerusakan yang diterima hingga saat ini.
Setelah gempa terjadi, Layanan Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut Chili (SHOA) mengeluarkan peringatan tsunami dan memerintahkan evakuasi di wilayah pesisir.
Meskipun gempa tersebut awalnya meningkatkan risiko gelombang tsunami yang berbahaya, Pusat Peringatan Tsunami Pasifik kemudian mengonfirmasi bahwa ancaman tersebut telah mereda dalam pernyataan yang dikirim melalui email kepada Bloomberg.
Gelombang di wilayah pesisir yang dihasilkan dari gempa ini diperkirakan tidak akan melebihi ketinggian 0,3 meter (1 kaki), tambahnya.