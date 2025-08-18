Presiden AS Donald Trump membagikan ulang pesan dari seorang pengguna di platform Truth Social miliknya yang menyatakan bahwa Ukraina harus siap menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Rusia.
“Ukraina harus bersedia kehilangan sebagian wilayahnya kepada Rusia; jika tidak, perang akan berlangsung semakin lama, mereka akan kehilangan lebih banyak wilayah!!” demikian isi unggahan pada hari Minggu tersebut.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa baik Rusia maupun Ukraina perlu “membuat konsesi” untuk mencapai kesepakatan damai.
“Anda tidak bisa memiliki kesepakatan damai antara dua pihak yang berperang kecuali kedua belah pihak setuju untuk menyerahkan sesuatu. Jika salah satu pihak mendapatkan semua yang mereka inginkan, itu bukan kesepakatan damai. Itu disebut menyerah,” katanya kepada Fox News.
Rubio mengidentifikasi isu-isu utama yang tersisa dari pertemuan puncak pada hari Jumat di Anchorage, Alaska, antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, seperti “di mana garis batas wilayah akan ditentukan, pertanyaan tentang jaminan keamanan jangka panjang, dan dengan siapa Ukraina dapat menjalin aliansi militer.”
Rubio menambahkan bahwa keputusan terkait wilayah pada akhirnya adalah hak Ukraina.
“Itu adalah wilayah mereka. Itu adalah negara mereka,” katanya.
Trump dan Putin mengadakan pertemuan tertutup selama tiga jam di Alaska, dengan Putin mengatakan bahwa mereka mencapai “kesepakatan”
Setelah pertemuan puncak tersebut, Trump mengatakan kepada Fox News bahwa poin-poin penting telah disepakati, dengan hanya beberapa hal kecil yang tersisa.
Pertemuan di Gedung Putih
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy akan bertemu dengan Trump di Gedung Putih pada hari Senin untuk membahas proposal tersebut.
Sekelompok pemimpin senior Eropa dan kepala NATO akan melakukan perjalanan ke Washington pada hari Senin untuk bergabung dalam pembicaraan tentang Ukraina.
Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Presiden Finlandia Alexander Stubb, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte semuanya dijadwalkan hadir dalam pertemuan tersebut.
Dalam unggahan terpisah di Truth Social pada hari Minggu, Trump mengecam laporan media yang mengklaim bahwa ia mengalami “kekalahan besar” dengan mengizinkan Putin mengadakan pertemuan puncak besar di AS.
Ia mengatakan bahwa Putin “akan sangat senang mengadakan pertemuan di tempat lain selain AS, dan Berita Palsu tahu ini. Itu adalah poin utama perdebatan!”