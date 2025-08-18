Presiden AS Donald Trump membagikan ulang pesan dari seorang pengguna di platform Truth Social miliknya yang menyatakan bahwa Ukraina harus siap menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Rusia.

“Ukraina harus bersedia kehilangan sebagian wilayahnya kepada Rusia; jika tidak, perang akan berlangsung semakin lama, mereka akan kehilangan lebih banyak wilayah!!” demikian isi unggahan pada hari Minggu tersebut.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa baik Rusia maupun Ukraina perlu “membuat konsesi” untuk mencapai kesepakatan damai.

“Anda tidak bisa memiliki kesepakatan damai antara dua pihak yang berperang kecuali kedua belah pihak setuju untuk menyerahkan sesuatu. Jika salah satu pihak mendapatkan semua yang mereka inginkan, itu bukan kesepakatan damai. Itu disebut menyerah,” katanya kepada Fox News.

Rubio mengidentifikasi isu-isu utama yang tersisa dari pertemuan puncak pada hari Jumat di Anchorage, Alaska, antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, seperti “di mana garis batas wilayah akan ditentukan, pertanyaan tentang jaminan keamanan jangka panjang, dan dengan siapa Ukraina dapat menjalin aliansi militer.”

Rubio menambahkan bahwa keputusan terkait wilayah pada akhirnya adalah hak Ukraina.

“Itu adalah wilayah mereka. Itu adalah negara mereka,” katanya.

Trump dan Putin mengadakan pertemuan tertutup selama tiga jam di Alaska, dengan Putin mengatakan bahwa mereka mencapai “kesepakatan”