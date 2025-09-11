Di dataran banjir negara bagian Bihar, India bagian timur, di mana penduduk desa harus mendayung melewati air setinggi pinggang untuk mencapai rumah mereka, ada tenggat waktu lain yang mendesak.
Saat banjir memaksa sekitar 2,5 juta orang mengungsi di sepuluh distrik, Komisi Pemilihan India memulai revisi khusus daftar pemilih, yang pada awalnya tampak seperti langkah birokrasi sederhana yang mengharuskan warga menyerahkan kembali dokumen identitas untuk tetap memenuhi syarat sebagai pemilih.
Bagi Sameer (nama samaran), seorang pria berusia 35 tahun dari kota Patna, ibu kota Bihar, penemuan bahwa namanya hilang dari daftar pemilih sangat mengejutkan. Ia baru mengetahuinya ketika salah satu anggota keluarganya memeriksa daftar sementara.
“Jika kami tidak memiliki kartu pemilih, mereka [pihak berwenang] akan mengatakan kami bukan warga negara ini,” katanya kepada TRT World.
Sameer mengakui bahwa ia tidak mengetahui proses revisi tersebut. “Kami tidak tahu banyak tentang di mana mendapatkan dokumen. Saya orang yang tidak berpendidikan,” ujarnya.
Keluarganya memiliki dokumen yang disetujui pemerintah: nomor identifikasi yang dikenal sebagai Aadhaar, dan kartu ration yang berfungsi sebagai bukti resmi untuk mendapatkan makanan dan bahan bakar bersubsidi.
Namun, keduanya tidak diterima sebagai bukti kewarganegaraan di bawah persyaratan baru, membuatnya tidak yakin apakah ia akan dapat memilih atau bahkan mengakses manfaat pemerintah.
Revisi daftar pemilih yang berlangsung selama sebulan, dilakukan pada Juni-Juli sebelum pemilu negara bagian, memicu oposisi yang sengit. Para kritikus mengatakan revisi tersebut secara tidak proporsional merugikan orang miskin dan minoritas, yang sering kali tidak memiliki dokumen.
Bihar telah menjadi pusat perselisihan ini, hanya beberapa bulan sebelum pemilu negara bagian yang sangat penting pada bulan November. Para analis mengatakan ini adalah pemilu pertama di mana partai Modi akan mengangkat konflik singkat selama enam hari pada bulan Mei dengan Pakistan.
Badan pemilu tertinggi India merilis daftar pemilih sementara yang diperbarui di negara bagian tersebut, menghapus 6,5 juta nama setelah proses verifikasi selama sebulan, revisi pertama sejak 2003.
Sebuah survei oleh People’s Union for Civil Liberties (PUCL), salah satu kelompok hak asasi manusia terbesar di India, terhadap 262 rumah tangga pada bulan Agustus, menemukan bahwa 17 persen diminta untuk menyerahkan kembali dokumen.
Bagi Sarfaraz-Uddin, sekretaris jenderal PUCL di Bihar dan seorang petitioner di pengadilan tertinggi negara itu, masalah ini bersifat pribadi.
Dari enam pemilih di rumahnya, empat ditandai untuk pengajuan ulang meskipun telah menyerahkan dokumen yang diperlukan.
“Jika ini bisa terjadi pada kami, orang-orang yang tahu cara menavigasi sistem, bayangkan apa yang terjadi pada orang miskin atau mereka yang tidak memiliki akses internet,” katanya kepada TRT World.
Menyebut revisi ini sebagai “serangan paling berbahaya terhadap demokrasi,” Sarfaraz memperingatkan bahwa orang miskin dan minoritas akan secara tidak proporsional dikecualikan.
“Muslim tidak memiliki sertifikat kasta, sejumlah besar orang miskin tidak memiliki paspor atau ijazah. Aadhaar tidak diterima sebagai bukti kewarganegaraan. Latihan ini akan mengecualikan ratusan ribu orang.”
Partai-partai oposisi dengan keras menentang langkah tersebut dan telah memprotesnya, mengklaim bahwa langkah tersebut diterapkan secara selektif untuk "menghilangkan hak pilih jutaan orang" dan menguntungkan BJP.
Para pejabat bersikeras bahwa penghapusan tersebut menargetkan duplikat, migran, dan orang yang telah meninggal, dan koreksi masih terbuka hingga 1 September sebelum peninjauan nasional terhadap hampir satu miliar pemilih.
Pencurian dan bias suara?
Komisi Pemilihan Umum India, yang telah lama dianggap sebagai pilar demokrasi, telah mendapat serangan tajam.
Anjali Bhardwaj, seorang aktivis sosial dan salah satu koordinator Kampanye Nasional untuk Hak Rakyat atas Informasi, mengatakan kepada TRT World bahwa Revisi Intensif Khusus (SIR) Komisi Pemilihan Umum di Bihar telah menciptakan ketakutan dan kecemasan yang meluas akan hilangnya hak pilih.
“Komisi telah meminta para pemilih untuk memberikan dokumen seperti paspor atau akta kelahiran, yang jarang tersedia bagi masyarakat miskin, perempuan, dan terpinggirkan. Sementara itu, kartu identitas umum seperti Aadhaar dan kartu jatah tidak memenuhi syarat,” ujarnya.
Bhardwaj menambahkan, “Masalah ini diperparah oleh kurangnya transparansi. Ketika Komisi menerbitkan draf daftar pertama di Bihar, terdapat hampir 65 lakh nama yang hilang tetapi tidak mengungkapkan alasan penghapusannya. Jika masyarakat tidak tahu apakah mereka terdaftar sebagai orang yang telah meninggal, bermigrasi, atau duplikat, bagaimana mereka dapat mengajukan keberatan atau banding tepat waktu?”
Ia menekankan bahwa akses terhadap informasi sangat penting untuk mencegah kesalahan tersebut dan melindungi hak asasi manusia. Mengutip kasus-kasus sebelumnya di Rajasthan, ia mencatat bahwa para pensiunan lansia secara keliru dinyatakan meninggal hingga pengawasan publik mengoreksi catatan tersebut. “Masyarakat dapat mengajukan banding jika terdapat kesalahan,” ujarnya, menekankan bahwa kurangnya transparansi membuat hampir mustahil bagi warga negara untuk memulihkan nama mereka.
“Di luar Bihar, ketidakjelasan Komisi—baik dalam menolak membagikan catatan di balik keputusan SIR, maupun dalam menyembunyikan data penting pemilu seperti formulir 17C atau rekaman CCTV—berisiko mengikis kepercayaan terhadap lembaga itu sendiri. Komisi Pemilihan Umum seharusnya menjadi wasit pemilu. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap keadilannya, kredibilitas seluruh proses demokrasi akan terkikis,” kata Bhardwaj.
Transparansi dan kepercayaan terancam
Dari revisi kontroversial di Bihar hingga tuduhan “pencurian suara” dalam pemilihan umum 2024, para kritikus menuduh Komisi Pemilihan Umum memihak partai yang berkuasa.
Komentator politik Apoorvanand Jha berpendapat bahwa selama lima tahun terakhir, Komisi telah "sangat partisan, sangat lunak terhadap BJP, dan sangat keras terhadap partai-partai oposisi." Ia berkata, "Hal ini menciptakan lapangan permainan yang tidak seimbang di mana oposisi dikekang dalam banyak hal dan BJP diberi keleluasaan."
Jha juga menunjukkan manipulasi struktural yang menurut para kritikus memperburuk ketidakseimbangan. Revisi Intensif Khusus (SIN) daftar pemilih di Bihar, katanya, "sewenang-wenang, terburu-buru, dan dirancang untuk mencabut hak pilih komunitas yang kurang beruntung. Dengan mengecualikan dokumen seperti Aadhaar, yang sebenarnya dimiliki kebanyakan orang, Komisi secara efektif menentukan kewarganegaraan—sesuatu yang tidak memiliki mandat untuk dilakukan."
Bagi kaum minoritas, konsekuensinya bisa sangat nyata. Jha mencatat, “Bagi kaum minoritas, terutama Muslim, dampaknya sangat nyata. Mereka tidak setara di hampir semua bidang—pendidikan, pekerjaan, sumber daya. Satu-satunya hal yang memberi mereka rasa kesetaraan adalah hak untuk memilih. Jika hak itu dicabut, hal itu mengirimkan pesan bahwa mereka tidak diterima.”
KPU dan Partai BJP pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi menolak klaim ini.
Namun, survei pra-pemilu pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap ECI telah berkurang hampir setengahnya dalam lima tahun: hanya 28 persen pemilih yang menyatakan “sangat percaya,” turun dari 51 persen pada tahun 2019.
Ketidakpercayaan ini bertepatan dengan masa jabatan ketiga Modi secara berturut-turut.
BJP-nya memenangkan 240 dari 543 kursi, kurang dari mayoritas, tetapi mengamankan 293 kursi dengan sekutu di Aliansi Demokratik Nasional.
Rahul Gandhi, pemimpin partai oposisi utama, Kongres, mengutip Mahadevapura di Karnataka, menuduh lebih dari 100.000 suara "dicuri" melalui entri ganda dan pendaftaran massal. Ia juga mengutip kasus 80 orang yang terdaftar di satu alamat di Mahadevapura.
Kecurigaan ditujukan pada mesin pemungutan suara elektronik (EVM). Meskipun ECI bersikeras bahwa mesin tersebut anti-rusak, para pemimpin oposisi mengatakan akses terbatas ke rekaman CCTV dan penolakan untuk membagikan daftar pemilih yang dapat dibaca mesin menciptakan ruang bagi penyimpangan.
BJP menuduh oposisi melakukan "kemarahan selektif". "Kongres merayakan sistem ketika menang dan mempertanyakannya ketika kalah," para pemimpin BJP, termasuk para menteri saat ini, berpendapat, membingkai protes saat ini sebagai oportunistik.
"Semakin rendah pemilih berada dalam jenjang kasta dan kelas, semakin tinggi biaya kepatuhan terhadap peraturan komisi pemilihan," kata Asim Ali, seorang analis politik.
Karena banyak warga miskin tidak memiliki dokumen pendukung, hak pilih mereka berisiko menjadi sasaran pemanjaan birokrasi dan patronase politik. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk meminta pertanggungjawaban negara—dan bagi sebagian orang, hal ini mungkin berarti kehilangan hak pilih sepenuhnya.
‘Sebuah otokrasi elektoral?’
Perselisihan ini, menurut para analis, berisiko mencoreng reputasi demokrasi India di luar negeri.
“Legitimasi pemilu kini akan menjadi sorotan para aktor dan pengawas internasional yang telah merendahkan demokrasi India,” kata Ali.
Institut V-Dem di Swedia menyebut India sebagai ‘otokrasi elektoral.’ Jika proses pemungutan suara dipertanyakan, satu-satunya anugerah yang menyelamatkan demokrasi India juga dipertanyakan, menurut Asim.
ECI telah menepis tuduhan tersebut.
Dalam konferensi pers, Ketua Komisi Pemilihan Umum Gyanesh Kumar menepis tuduhan tersebut sebagai “menyesatkan” dan penghinaan terhadap Konstitusi.
Ia menuntut Gandhi untuk menyerahkan pernyataan tertulis dalam waktu tujuh hari atau meminta maaf secara terbuka, sambil memperingatkan bahwa kegagalan untuk melakukannya akan membuat tuduhan tersebut “tidak berdasar dan tidak sah.”
Pada 11 Agustus, puluhan pemimpin oposisi—termasuk Gandhi, sempat ditahan oleh polisi di New Delhi saat mencoba berbaris menuju kantor komisi pemilihan umum.
Mantan kepala komisi pemilihan umum Om Prakash Rawat membela komisi pemilihan umum, tetapi merasa bahwa mereka seharusnya bisa mengambil pendekatan yang lebih baik.
“Kesalahan dalam daftar pemilih India—seperti nama ganda atau entri yang kedaluwarsa—memang terjadi, tetapi itu sangat berbeda dari pencurian suara yang sebenarnya,” ujar Rawat kepada TRT World.
Ia mengatakan proses pemungutan suara memiliki beberapa pengamanan, termasuk pemeriksaan kartu identitas berfoto, agen partai di bilik suara, dan tanda tinta yang tak terhapuskan, “yang membuat manipulasi hampir mustahil”.
Komisi, tambahnya, menjalankan upaya deduplikasi nasional untuk membersihkan daftar pemilih, dan meskipun tidak ada sistem yang sempurna, “objektivitasnya tidak perlu diragukan.”
Namun, kali ini Komisi Pemilihan Umum (ECI) mengambil sikap yang berbeda.
“Sayangnya, kali ini komisi meminta oposisi untuk menyerahkan pernyataan tertulis, dan hal itu telah menciptakan kebuntuan.”
Para analis memperingatkan bahwa bahaya yang lebih besar terletak pada terkikisnya kepercayaan di dalam negeri.
“Selama tiga dekade, KPU berhasil meyakinkan bahkan pemilih yang buta huruf tentang netralitasnya. Kesenjangan kepercayaan itu hampir hilang pada tahun 2019,” tambah Ali.
Namun, kontroversi seperti revisi UU Bihar berisiko menggagalkan kemajuan tersebut, terutama bagi pemilih yang lebih miskin, kurang berpendidikan, dan minoritas, menurut Asim.
Pencapaian terbesar KPU, tambahnya, adalah membangun kepercayaan lintas kelas. “Jika kepercayaan itu runtuh sekarang, kredibilitas pemilu India sebagai pemilu yang benar-benar bebas dan adil bisa runtuh.”