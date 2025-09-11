Di dataran banjir negara bagian Bihar, India bagian timur, di mana penduduk desa harus mendayung melewati air setinggi pinggang untuk mencapai rumah mereka, ada tenggat waktu lain yang mendesak.

Saat banjir memaksa sekitar 2,5 juta orang mengungsi di sepuluh distrik, Komisi Pemilihan India memulai revisi khusus daftar pemilih, yang pada awalnya tampak seperti langkah birokrasi sederhana yang mengharuskan warga menyerahkan kembali dokumen identitas untuk tetap memenuhi syarat sebagai pemilih.

Bagi Sameer (nama samaran), seorang pria berusia 35 tahun dari kota Patna, ibu kota Bihar, penemuan bahwa namanya hilang dari daftar pemilih sangat mengejutkan. Ia baru mengetahuinya ketika salah satu anggota keluarganya memeriksa daftar sementara.

“Jika kami tidak memiliki kartu pemilih, mereka [pihak berwenang] akan mengatakan kami bukan warga negara ini,” katanya kepada TRT World.

Sameer mengakui bahwa ia tidak mengetahui proses revisi tersebut. “Kami tidak tahu banyak tentang di mana mendapatkan dokumen. Saya orang yang tidak berpendidikan,” ujarnya.

Keluarganya memiliki dokumen yang disetujui pemerintah: nomor identifikasi yang dikenal sebagai Aadhaar, dan kartu ration yang berfungsi sebagai bukti resmi untuk mendapatkan makanan dan bahan bakar bersubsidi.

Namun, keduanya tidak diterima sebagai bukti kewarganegaraan di bawah persyaratan baru, membuatnya tidak yakin apakah ia akan dapat memilih atau bahkan mengakses manfaat pemerintah.

Revisi daftar pemilih yang berlangsung selama sebulan, dilakukan pada Juni-Juli sebelum pemilu negara bagian, memicu oposisi yang sengit. Para kritikus mengatakan revisi tersebut secara tidak proporsional merugikan orang miskin dan minoritas, yang sering kali tidak memiliki dokumen.

Bihar telah menjadi pusat perselisihan ini, hanya beberapa bulan sebelum pemilu negara bagian yang sangat penting pada bulan November. Para analis mengatakan ini adalah pemilu pertama di mana partai Modi akan mengangkat konflik singkat selama enam hari pada bulan Mei dengan Pakistan.

Badan pemilu tertinggi India merilis daftar pemilih sementara yang diperbarui di negara bagian tersebut, menghapus 6,5 juta nama setelah proses verifikasi selama sebulan, revisi pertama sejak 2003.

Sebuah survei oleh People’s Union for Civil Liberties (PUCL), salah satu kelompok hak asasi manusia terbesar di India, terhadap 262 rumah tangga pada bulan Agustus, menemukan bahwa 17 persen diminta untuk menyerahkan kembali dokumen.

Bagi Sarfaraz-Uddin, sekretaris jenderal PUCL di Bihar dan seorang petitioner di pengadilan tertinggi negara itu, masalah ini bersifat pribadi.

Dari enam pemilih di rumahnya, empat ditandai untuk pengajuan ulang meskipun telah menyerahkan dokumen yang diperlukan.

“Jika ini bisa terjadi pada kami, orang-orang yang tahu cara menavigasi sistem, bayangkan apa yang terjadi pada orang miskin atau mereka yang tidak memiliki akses internet,” katanya kepada TRT World.

Menyebut revisi ini sebagai “serangan paling berbahaya terhadap demokrasi,” Sarfaraz memperingatkan bahwa orang miskin dan minoritas akan secara tidak proporsional dikecualikan.

“Muslim tidak memiliki sertifikat kasta, sejumlah besar orang miskin tidak memiliki paspor atau ijazah. Aadhaar tidak diterima sebagai bukti kewarganegaraan. Latihan ini akan mengecualikan ratusan ribu orang.”

Partai-partai oposisi dengan keras menentang langkah tersebut dan telah memprotesnya, mengklaim bahwa langkah tersebut diterapkan secara selektif untuk "menghilangkan hak pilih jutaan orang" dan menguntungkan BJP.

Para pejabat bersikeras bahwa penghapusan tersebut menargetkan duplikat, migran, dan orang yang telah meninggal, dan koreksi masih terbuka hingga 1 September sebelum peninjauan nasional terhadap hampir satu miliar pemilih.

Pencurian dan bias suara?

Komisi Pemilihan Umum India, yang telah lama dianggap sebagai pilar demokrasi, telah mendapat serangan tajam.

Anjali Bhardwaj, seorang aktivis sosial dan salah satu koordinator Kampanye Nasional untuk Hak Rakyat atas Informasi, mengatakan kepada TRT World bahwa Revisi Intensif Khusus (SIR) Komisi Pemilihan Umum di Bihar telah menciptakan ketakutan dan kecemasan yang meluas akan hilangnya hak pilih.

“Komisi telah meminta para pemilih untuk memberikan dokumen seperti paspor atau akta kelahiran, yang jarang tersedia bagi masyarakat miskin, perempuan, dan terpinggirkan. Sementara itu, kartu identitas umum seperti Aadhaar dan kartu jatah tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Bhardwaj menambahkan, “Masalah ini diperparah oleh kurangnya transparansi. Ketika Komisi menerbitkan draf daftar pertama di Bihar, terdapat hampir 65 lakh nama yang hilang tetapi tidak mengungkapkan alasan penghapusannya. Jika masyarakat tidak tahu apakah mereka terdaftar sebagai orang yang telah meninggal, bermigrasi, atau duplikat, bagaimana mereka dapat mengajukan keberatan atau banding tepat waktu?”

Ia menekankan bahwa akses terhadap informasi sangat penting untuk mencegah kesalahan tersebut dan melindungi hak asasi manusia. Mengutip kasus-kasus sebelumnya di Rajasthan, ia mencatat bahwa para pensiunan lansia secara keliru dinyatakan meninggal hingga pengawasan publik mengoreksi catatan tersebut. “Masyarakat dapat mengajukan banding jika terdapat kesalahan,” ujarnya, menekankan bahwa kurangnya transparansi membuat hampir mustahil bagi warga negara untuk memulihkan nama mereka.

“Di luar Bihar, ketidakjelasan Komisi—baik dalam menolak membagikan catatan di balik keputusan SIR, maupun dalam menyembunyikan data penting pemilu seperti formulir 17C atau rekaman CCTV—berisiko mengikis kepercayaan terhadap lembaga itu sendiri. Komisi Pemilihan Umum seharusnya menjadi wasit pemilu. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap keadilannya, kredibilitas seluruh proses demokrasi akan terkikis,” kata Bhardwaj.

Transparansi dan kepercayaan terancam

Dari revisi kontroversial di Bihar hingga tuduhan “pencurian suara” dalam pemilihan umum 2024, para kritikus menuduh badan tersebut memihak partai yang berkuasa.

Komentator politik Apoorvanand Jha berpendapat bahwa selama lima tahun terakhir, Komisi telah "sangat partisan, sangat lunak terhadap BJP, dan sangat keras terhadap partai-partai oposisi." Ia berkata, "Hal ini menciptakan lapangan permainan yang tidak seimbang di mana oposisi dikekang dalam banyak hal dan BJP diberi keleluasaan."