India pada hari Kamis menyatakan bahwa pihaknya telah meminta Rusia untuk menghentikan praktik merekrut warga negaranya ke dalam militer dan membebaskan mereka di tengah perang di Ukraina.

Pernyataan ini muncul setelah laporan di India mengungkapkan bahwa semakin banyak warga negara India yang direkrut ke dalam tentara Rusia untuk bertempur di Ukraina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan bahwa pemerintah selama setahun terakhir telah "menekankan risiko dan bahaya yang melekat dalam tindakan ini dan memperingatkan warga negara India dengan tegas."

"Kami juga telah membahas masalah ini dengan otoritas Rusia, baik di Delhi maupun Moskow, meminta agar praktik ini dihentikan dan warga negara kami dibebaskan," ujarnya pada hari Kamis.

Kementerian tersebut mendesak "semua warga negara India untuk menjauh dari tawaran apa pun untuk bergabung dengan tentara Rusia karena ini adalah langkah yang penuh dengan bahaya."