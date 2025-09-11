Indonesia menyerukan negara-negara anggota ASEAN untuk bersatu dan mendukung perjanjian global guna mengakhiri polusi plastik. Seruan ini disampaikan dalam pertemuan para menteri lingkungan se-Asia Tenggara yang baru-baru ini diadakan di Malaysia.

Menurut Ary Sudijanto, Deputi Bidang Pengelolaan Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon di Kementerian Lingkungan Hidup, tantangan lingkungan saat ini — termasuk perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi laut, dan krisis limbah — telah melampaui batas-batas negara dan regional. Oleh karena itu, diperlukan aksi kolektif.

"Kami menyerukan agar ASEAN bersatu dalam memperjuangkan kesepakatan global untuk mengakhiri polusi plastik," kata Ary Sudijanto, menekankan pentingnya organisasi regional ini bertindak bersama untuk melindungi lingkungan bagi generasi mendatang.

Sebagai bagian dari komitmennya, Indonesia bertekad menjadi pelopor dalam pengelolaan limbah regional. Pemerintah Indonesia menargetkan 100 persen limbah, termasuk plastik, dapat dikelola dengan benar pada tahun 2029.

Hasil Penting dari Pertemuan Lingkungan ASEAN

Pertemuan Tingkat Menteri Lingkungan Hidup ASEAN (AMME) ke-18, yang diadakan di Langkawi, Malaysia, pada 3 September, menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat kerja sama regional dalam menangani krisis lingkungan global. Pertemuan ini dihadiri oleh para menteri ASEAN dan mitra strategis seperti Jepang, Uni Eropa, China, dan Korea Selatan.