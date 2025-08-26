Ibu Negara Turkiye, Emine Erdogan, telah menulis surat kepada Ibu Negara AS, Melania Trump, mendesaknya untuk menunjukkan kepedulian yang sama terhadap anak-anak di Gaza seperti yang telah ia tunjukkan kepada anak-anak Ukraina yang terdampak perang.

Dalam surat tertanggal 22 Agustus 2025, Ibu Negara Erdogan merujuk pada advokasi Melania Trump di masa lalu, menyoroti belas kasihnya terhadap 648 anak Ukraina yang kehilangan nyawa akibat konflik.

Ia mendesak Melania untuk menyoroti penderitaan yang sedang berlangsung di Gaza, di mana diperkirakan 62.000 warga sipil—termasuk 18.000 anak-anak—telah tewas dalam dua tahun terakhir.

‘Anak-anak harus dilindungi’

Mengingat pertemuan mereka di Gedung Putih enam tahun lalu, Ibu Negara Turkiye memuji kepekaan moral rekan AS-nya, yang terlihat dalam suratnya baru-baru ini kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan bahwa sikap kemanusiaan Melania “memberikan harapan di hati banyak orang.”

Ia juga menekankan bahwa hak anak-anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman adalah hak universal yang harus dilindungi tanpa memandang geografi, ras, atau agama.

“Kata-kata ‘bayi tak dikenal’ yang tertulis pada kain kafan ribuan anak Gaza yang namanya bahkan tidak dapat diidentifikasi meninggalkan luka yang tak terhapuskan pada hati nurani kolektif kita,” tulisnya dalam surat tersebut.