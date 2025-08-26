TÜRKİYE
2 menit membaca
Ibu Negara Turkiye menulis surat kepada Melania Trump, Meminta ia membela anak-anak Gaza
Dalam surat kepada Ibu Negara AS, Emine Erdogan juga menekankan bahwa setiap anak memiliki hak universal untuk tumbuh dengan aman, terlepas dari lokasi, ras, atau agama.
Ibu Negara Turkiye menulis surat kepada Melania Trump, Meminta ia membela anak-anak Gaza
Ibu Negara Erdogan menulis surat kepada Melania Trump. / AA Archive
26 Agustus 2025

Ibu Negara Turkiye, Emine Erdogan, telah menulis surat kepada Ibu Negara AS, Melania Trump, mendesaknya untuk menunjukkan kepedulian yang sama terhadap anak-anak di Gaza seperti yang telah ia tunjukkan kepada anak-anak Ukraina yang terdampak perang.

Dalam surat tertanggal 22 Agustus 2025, Ibu Negara Erdogan merujuk pada advokasi Melania Trump di masa lalu, menyoroti belas kasihnya terhadap 648 anak Ukraina yang kehilangan nyawa akibat konflik.

Ia mendesak Melania untuk menyoroti penderitaan yang sedang berlangsung di Gaza, di mana diperkirakan 62.000 warga sipil—termasuk 18.000 anak-anak—telah tewas dalam dua tahun terakhir.

‘Anak-anak harus dilindungi’

Mengingat pertemuan mereka di Gedung Putih enam tahun lalu, Ibu Negara Turkiye memuji kepekaan moral rekan AS-nya, yang terlihat dalam suratnya baru-baru ini kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan bahwa sikap kemanusiaan Melania “memberikan harapan di hati banyak orang.”

Ia juga menekankan bahwa hak anak-anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman adalah hak universal yang harus dilindungi tanpa memandang geografi, ras, atau agama.

“Kata-kata ‘bayi tak dikenal’ yang tertulis pada kain kafan ribuan anak Gaza yang namanya bahkan tidak dapat diidentifikasi meninggalkan luka yang tak terhapuskan pada hati nurani kolektif kita,” tulisnya dalam surat tersebut.

Direkomendasikan

‘Kirim surat kepada Netanyahu’

Dalam surat tersebut, Ibu Negara Turkiye juga menyarankan Melania untuk mengirim surat kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, guna mengakhiri krisis.

“Di masa-masa ini, ketika dunia mengalami kebangkitan kolektif dan pengakuan terhadap Palestina telah menjadi kehendak global, saya percaya seruan Anda atas nama Gaza akan memenuhi tanggung jawab bersejarah terhadap rakyat Palestina,” tulisnya.

Emine Erdogan mengakhiri suratnya dengan menekankan pentingnya membela hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan bersama untuk mengembalikan harapan bagi anak-anak Gaza yang masih bertahan.

Israel telah membunuh hampir 62.300 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023. Kampanye militer tersebut telah menghancurkan wilayah tersebut, yang kini menghadapi kelaparan.

November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas perang yang dilancarkannya di wilayah tersebut.

SUMBER:TRT World
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us