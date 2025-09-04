Protes yang baru-baru ini terjadi di Indonesia – sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara – mencerminkan lebih dari sekadar luapan spontan, melainkan menunjukkan keluhan mendalam terkait tata kelola pemerintahan dan ketimpangan ekonomi, menurut para analis.

Usulan kontroversial untuk menaikkan tunjangan perumahan bagi anggota parlemen menjadi pemicu terakhir bagi masyarakat di negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia ini.

Anggota parlemen Indonesia saat ini menerima gaji sekitar 100 juta rupiah (£4.499; $6.150) per bulan, yang lebih dari 30 kali lipat dari pendapatan nasional rata-rata, menurut laporan media lokal .

Usulan tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah akan secara signifikan meningkatkan gaji anggota parlemen di negara ini.

Masyarakat telah lama menyuarakan ketidakpuasan mendalam terhadap kebijakan pemerintah, tetapi ketika seorang polisi di Jakarta menabrak dan menewaskan seorang pengemudi berusia 21 tahun, protes berubah menjadi kekerasan, yang menurut kelompok hak asasi manusia, menewaskan setidaknya 10 orang.

Dalam upaya meredam situasi, Presiden Prabowo Subianto membatalkan usulan tunjangan perumahan yang kontroversial tersebut, tetapi situasi sudah berlanjut tidak terkendali.

Pihak berwenang menahan lebih dari 1.240 demonstran setelah lima hari protes berlangsung.

Intensitas protes ini berasal dari dua dinamika yang saling berkaitan, menurut Sophal Ear, seorang akademisi Kamboja-Amerika di Arizona State University.

“Pertama, tekanan ekonomi: meningkatnya biaya hidup, peluang kerja yang tidak merata, dan ketimpangan yang terus-menerus telah memperuncing kemarahan publik.”

“Kedua, perasaan bahwa institusi politik tidak responsif—baik dalam menangani skandal korupsi, degradasi lingkungan, atau keputusan kebijakan yang dianggap menguntungkan elit,” ujar Ear kepada TRT World.

Mengapa protes begitu intens?

Dalam beberapa bulan terakhir, langkah-langkah anggaran telah memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada perekonomian Indonesia, karena lebih sedikit uang yang dialokasikan untuk kegiatan ekonomi, menurut seorang akademisi Indonesia yang tidak ingin disebutkan namanya kepada TRT World.

Di berbagai tempat, termasuk kampus universitas, juga terjadi protes, yang menunjukkan frustrasi generasi muda terhadap kebijakan pemerintah baru-baru ini.

“Ada juga gelombang PHK di kalangan anak muda, yang bertepatan dengan kesulitan mencari pekerjaan bagi generasi muda,” kata akademisi tersebut.