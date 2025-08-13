Indonesia dan Peru resmi menandatangani Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA), menandai langkah penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, bersama Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru, Ursula Desilu Leon Chempen, pada Senin di Istana Merdeka, Jakarta.

Kesepakatan ini terjadi bersamaan dengan kunjungan Presiden Peru, Dina Boluarte, yang bertemu Presiden RI, Prabowo Subianto.

Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, pada laporan pers resmi menyebutkan, “Senin, (11/8), merupakan momen bersejarah bagi kita semua. IP-CEPA sebagai perjanjian kedua Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Latin akan menjadi babak baru hubungan bilateral Indonesia-Peru.”

Ia menambahkan, “Perjanjian ini berhasil diselesaikan dalam waktu singkat, hanya empat putaran negosiasi dalam waktu kurang dari 1,5 tahun berkat arahan langsung dari kedua presiden.”

Kesepakatan ini mencakup pengaturan perdagangan barang, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan, fasilitasi perdagangan, serta kerja sama ekonomi termasuk sanitasi dan fitosanitasi.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, Djatmiko Bris Witjaksono, menjelaskan bahwa IP-CEPA membuka akses pasar Indonesia ke Peru dengan penghapusan dan penurunan tarif bea masuk secara bertahap hingga mencapai 90,68 persen dari total pos tarif Peru.

“Peru akan menurunkan atau menghapuskan sepenuhnya bea masuk pada 90,68 persen dari tarif yang dikenakan untuk barang-barang Indonesia. Sebaliknya, Indonesia juga memberikan tarif nol atau lebih rendah pada 92,26 persen dari tarifnya, khususnya untuk produk buah-buahan Peru,” jelas Djatmiko dalam konferensi pers di Jakarta, pada Selasa.

Djatmiko menegaskan, “Minyak kelapa sawit yang diekspor ke Peru akan mendapat tarif 0 persen. Banyak produk kami akan mendapat perlakuan bebas tarif begitu perjanjian ini berlaku.”