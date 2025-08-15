Setiap Agustus, peringatan hari kemerdekaan India dan Pakistan mengundang perenungan—sebuah momen untuk menilik kembali “janji” India bagi 35 juta Muslim yang memilih tetap tinggal di tanah kelahirannya di tengah pertumpahan darah Partition, ketika republik baru menjanjikan kewarganegaraan setara dan kebebasan sosial-budaya.

Kini komunitas itu telah berkembang menjadi 200 juta jiwa—populasi Muslim terbesar ketiga di dunia setelah Pakistan dan Indonesia—dan diproyeksikan menjadi yang terbesar pada 2060.

Namun angka tersebut saja tidak menjelaskan mengapa peringatan Liga Muslim di tahun 1940-an—bahwa pemerintahan Partai Kongres yang didominasi Hindu akan meminggirkan Muslim India secara politik, mendiskriminasi secara sosial-ekonomi, mengikis budaya, dan memicu kekerasan terarah—kini terasa begitu tepat.

Demokrasi sekuler dan kesetaraan di depan hukum bagi seluruh warga negara adalah inti dari janji awal India, sebuah penolakan tegas terhadap visi nasionalis Hindu yang melihat Partition sebagai penciptaan negara Muslim Pakistan dan negara Hindu India, bibit ideologis dari Hindu Rashtra.

Faktanya, hingga Desember 2019, India yang demokratis tidak memiliki tes keagamaan untuk menentukan ke-India-an seseorang. Prinsip dasar itu terguncang dengan diberlakukannya Citizenship Amendment Act yang memperkenalkan kriteria kewarganegaraan berbasis agama.

Peristiwa-peristiwa berikutnya, termasuk penindakan pasca-serangan teror di Pahalgam terhadap imigran Bangladesh “tidak sah”, hanya memperkuat tren ini, menyoroti tekad negara untuk menegakkan pengecualian berdasarkan garis agama.

Di Gujarat, Maharashtra, New Delhi, dan wilayah lain, polisi menangkap Muslim berbahasa Bengali—kebanyakan buruh miskin—dengan cap “ilegal”, sering kali tanpa sidang singkat di hadapan hakim sekalipun.

Hukum memungkinkan otoritas mencabut hak pilih Muslim India yang tidak memiliki dokumen pembuktian kewarganegaraan, ancaman serius di negara di mana jutaan warga termiskin tidak punya dokumen tersebut. Non-Muslim tanpa dokumen, sebaliknya, tetap berhak atas kewarganegaraan di bawah hukum ini.

Mesin marginalisasi

Ini adalah penyimpangan besar dari prinsip pendirian negara—sebuah pengkhianatan janji moral, hukum, dan konstitusional kepada Muslim India. Retakan historis dan sosial-politik antara mayoritas Hindu dan minoritas terbesar ini kini dijadikan instrumen kebijakan negara.

Polarisasi komunal tak lagi mendapat teguran dari pejabat pemilu atau pengadilan—BJP dalam kampanye pemilihan legislatif negara bagian Jharkhand 2024 berjanji melakukan razia terhadap “Bangladesh ilegal”, meniru kebijakan survei serupa oleh pemerintah BJP yang baru terpilih di Odisha.

Keduanya menjadi pendahulu gelombang penahanan Muslim saat ini. Banyak dari mereka yang ditahan memiliki dokumen sah, menurut laporan luas, namun itu tidak menghalangi pihak berwenang menahan mereka berhari-hari, atau memaksa mereka “didorong kembali” ke perbatasan Bengal Barat—eufemisme untuk deportasi yang tidak mengikuti hukum India maupun hukum internasional tentang hak imigran.

Revisi daftar pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum India di Bihar mengikuti pola yang sama—dokumen 80 juta pemilih akan diverifikasi ulang sebelum November 2025, dengan sinyal dari pejabat bahwa sejumlah besar “imigran ilegal” akan dihapus dari daftar.

Seluruh langkah ini menumpuk menjadi pengkhianatan bertingkat terhadap janji kepada Muslim pada 1947.

Mereka yang memandang Partition bukan sebagai penciptaan negara Islam dan negara Hindu, melainkan perpecahan tragis atas keberagaman historis India, kini terpaksa menilai ulang perkembangan saat ini melalui kerangka yang dulu disampaikan Jinnah.

“India bersatu berarti perbudakan bagi Muslim dan dominasi penuh kasta Hindu imperialis di seluruh sub-benua,” kata Jinnah pada Desember 1945, “dan inilah yang ingin dicapai Partai Kongres Hindu…”

Bukti situasi ini tidak hanya ditemukan pada buruh Muslim miskin.

Industri Bollywood—ekspor budaya terbesar India sekaligus pembentuk imajinasi publik—diam saat dua penghargaan nasional diberikan untuk The Kerala Story (2023), film yang dibangun di atas klaim palsu tentang perempuan Muslim Kerala yang direkrut ISIS, namun tetap dipromosikan pemimpin Hindutva.

Sementara itu, terhimpit krisis finansial, industri ini terus memproduksi sosok penjahat dalam pola yang sama: teroris Islam, kaisar Muslim kejam, atau gembong narkoba bernama Zubair—lengkap dengan kopiah dan celak mata—dalam stereotip yang tak pernah habis.