11 Agustus 2025
Kunjungan dua hari ini bertujuan untuk memperkuat hubungan Peru dengan Indonesia, setelah penutupan negosiasi yang dimulai pada Mei mengenai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif.
Boluarte berharap kunjungannya ke negara Asia Tenggara ini dapat memperkuat hubungan ekonomi, di tengah tantangan geopolitik dan hambatan perdagangan yang muncul.
Kedua pemimpin diperkirakan akan menyaksikan penandatanganan perjanjian tersebut, empat hari setelah Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif impor lebih tinggi terhadap puluhan negara, termasuk tarif 19 persen untuk impor dari Indonesia.
SUMBER:TRT Indonesia