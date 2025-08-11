Kunjungan dua hari ini bertujuan untuk memperkuat hubungan Peru dengan Indonesia, setelah penutupan negosiasi yang dimulai pada Mei mengenai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif.

Boluarte berharap kunjungannya ke negara Asia Tenggara ini dapat memperkuat hubungan ekonomi, di tengah tantangan geopolitik dan hambatan perdagangan yang muncul.