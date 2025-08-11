ASIA
1 menit membaca
Presiden Indonesia menyambut Presiden Peru di Jakarta
Presiden Peru Dina Boluarte, yang sedang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia, bertemu dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta pada Senin.
Presiden Indonesia menyambut Presiden Peru di Jakarta / TRT Indonesia
11 Agustus 2025

Kunjungan dua hari ini bertujuan untuk memperkuat hubungan Peru dengan Indonesia, setelah penutupan negosiasi yang dimulai pada Mei mengenai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif.

Boluarte berharap kunjungannya ke negara Asia Tenggara ini dapat memperkuat hubungan ekonomi, di tengah tantangan geopolitik dan hambatan perdagangan yang muncul.

Direkomendasikan

Kedua pemimpin diperkirakan akan menyaksikan penandatanganan perjanjian tersebut, empat hari setelah Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif impor lebih tinggi terhadap puluhan negara, termasuk tarif 19 persen untuk impor dari Indonesia.

SUMBER:TRT Indonesia
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us