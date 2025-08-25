Polda Metro Jaya menetapkan empat tersangka baru dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang bank, Mohamad Ilham Pradipta (37). Keempatnya berinisial C, DH, YJ, dan AA.

"Benar, 4 orang otak penculikan telah diamankan dan telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Senin (25/8/2025), dikutip dari detiknews.

Tiga tersangka, yakni DH, YJ, dan AA, ditangkap tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Solo, Jawa Tengah, pada 23 Agustus malam. Sehari kemudian, C ditangkap di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Kronologi penculikan hingga penemuan jenazah

Ilham dilaporkan hilang setelah menghadiri pertemuan kerja di sebuah supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Rabu malam, 20 Agustus. Rekaman CCTV memperlihatkan korban berjalan menuju mobilnya, sebelum tiba-tiba disergap sekelompok orang dan dipaksa masuk ke dalam mobil putih.