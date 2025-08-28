Dua karyawan Microsoft dipecat pada Rabu setelah mengikuti aksi duduk di kantor presiden perusahaan untuk memprotes hubungan firma tersebut dengan Israel.

Anna Hattle dan Riki Fameli menerima pesan suara yang memberitahu bahwa mereka dipecat, menurut pernyataan kelompok protes No Azure for Apartheid.

Keduanya termasuk di antara tujuh demonstran yang ditangkap pada Selasa setelah menduduki kantor Presiden Microsoft, Brad Smith. Lima orang lainnya merupakan mantan karyawan Microsoft dan aktivis dari luar perusahaan.

“Kami berada di sini karena Microsoft terus menyediakan Israel dengan alat yang dibutuhkan untuk melakukan genosida, sekaligus mengelabui serta menyesatkan pekerjanya sendiri terkait kenyataan ini,” kata Hattle dalam sebuah pernyataan pada Rabu.

No Azure for Apartheid, yang namanya merujuk pada perangkat lunak Azure milik Microsoft, menuntut perusahaan memutus kerja sama dengan Israel dan membayar reparasi kepada warga Palestina. Smith pada Selasa menyatakan: “Kami menghormati kebebasan berekspresi yang dinikmati semua orang di negara ini selama dilakukan secara sah.”

Sebuah investigasi media gabungan mengungkap bahwa badan intelijen pengawasan militer Israel menggunakan perangkat lunak Azure milik Microsoft untuk menyimpan rekaman tak terhitung dari panggilan telepon warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki Israel.

Investigasi yang dilakukan The Guardian, publikasi Israel-Palestina +972 Magazine, dan media berbahasa Ibrani Local Call itu juga menyebut Israel bergantung pada layanan cloud Microsoft untuk pengawasan luas terhadap warga Palestina.