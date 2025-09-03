Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin bergabung dengan Presiden China Xi Jinping dalam parade militer besar-besaran di Beijing, sebuah pertunjukan persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan langsung mendapat peringatan dari Washington.

Xi berjabat tangan dengan kedua pemimpin tersebut dan berjalan di antara mereka di atas karpet merah menuju Lapangan Tiananmen, di mana ribuan orang menyanyikan lagu-lagu patriotik, tentara berbaris dalam formasi, dan tembakan penghormatan menandai peringatan 80 tahun menyerahnya Jepang dalam Perang Dunia II.

"Kebangkitan bangsa China tidak dapat dihentikan dan perjuangan umat manusia untuk perdamaian dan pembangunan akan menang," kata Xi dalam pidatonya yang memperingatkan bahwa dunia menghadapi "pilihan antara perdamaian atau perang."

Pertunjukan selama 70 menit ini menjadi puncak dari pekan diplomasi di mana Xi menjadi tuan rumah KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai di Tianjin, di mana ia mengecam "perilaku intimidasi" Barat.

Putin membela perang Rusia di Ukraina, sementara Xi berusaha memposisikan China sebagai pusat aliansi regional di luar pengaruh Barat.

Kehadiran Kim menandai pertemuan publik pertamanya dengan Xi dan Putin dalam acara yang sama, serta perjalanan luar negeri keduanya yang dilaporkan dalam enam tahun terakhir.

Ia tiba di Beijing dengan kereta bersama putrinya, Kim Ju-ae, dan disambut oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi.

Para pengamat militer mencatat bahwa latihan termasuk rudal anti-kapal, drone, sistem pertahanan rudal, dan yang diyakini sebagai senjata laser baru.