Xi menyambut para pemimpin dunia di Beijing dalam parade militer terbesar China
Pemimpin Korea Utara dan Rusia mendampingi Presiden China di Lapangan Tiananmen dalam sebuah langka pertunjukan persatuan yang Washington lihat sebagai sebuah tantangan.
Vladimir Putin, Xi Jinping, dan Kim Jong-un tiba di parade militer untuk memperingati HUT ke-80 Perang Dunia II di Beijing, Tiongkok. / AP
3 September 2025

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin bergabung dengan Presiden China Xi Jinping dalam parade militer besar-besaran di Beijing, sebuah pertunjukan persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan langsung mendapat peringatan dari Washington.

Xi berjabat tangan dengan kedua pemimpin tersebut dan berjalan di antara mereka di atas karpet merah menuju Lapangan Tiananmen, di mana ribuan orang menyanyikan lagu-lagu patriotik, tentara berbaris dalam formasi, dan tembakan penghormatan menandai peringatan 80 tahun menyerahnya Jepang dalam Perang Dunia II.

"Kebangkitan bangsa China tidak dapat dihentikan dan perjuangan umat manusia untuk perdamaian dan pembangunan akan menang," kata Xi dalam pidatonya yang memperingatkan bahwa dunia menghadapi "pilihan antara perdamaian atau perang."

Pertunjukan selama 70 menit ini menjadi puncak dari pekan diplomasi di mana Xi menjadi tuan rumah KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai di Tianjin, di mana ia mengecam "perilaku intimidasi" Barat.

Putin membela perang Rusia di Ukraina, sementara Xi berusaha memposisikan China sebagai pusat aliansi regional di luar pengaruh Barat.

Kehadiran Kim menandai pertemuan publik pertamanya dengan Xi dan Putin dalam acara yang sama, serta perjalanan luar negeri keduanya yang dilaporkan dalam enam tahun terakhir.

Ia tiba di Beijing dengan kereta bersama putrinya, Kim Ju-ae, dan disambut oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi.

Para pengamat militer mencatat bahwa latihan termasuk rudal anti-kapal, drone, sistem pertahanan rudal, dan yang diyakini sebagai senjata laser baru.

Pejabat mengatakan semua peralatan diproduksi secara domestik dan sudah dalam layanan aktif.

Trump memberikan komentar

Presiden AS Donald Trump, ketika ditanya tentang pertemuan tingkat tinggi tersebut, menuduh ketiga pemimpin itu berencana melawan Washington.

"Saya sama sekali tidak khawatir," katanya, tetapi menambahkan bahwa mereka "berkonspirasi melawan AS" di Beijing.

"Banyak orang Amerika yang gugur dalam perjuangan China untuk Kemenangan dan Kejayaan. Saya berharap mereka dihormati dan dikenang atas Keberanian dan Pengorbanan mereka!"

Para pemimpin yang hadir juga termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, kepala junta Myanmar Min Aung Hlaing, Perdana Menteri Slovakia Robert Fico, Presiden Serbia Aleksandar Vucic, Presiden Mongolia Khurelsukh Ukhnaa, Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko.

Parade ini memperingati kemenangan China dalam perjuangan melawan pendudukan Jepang selama Perang Dunia II.

Parade militer besar terakhir yang menandai peringatan ini diadakan pada tahun 2015.

SUMBER:TRT World and Agencies
