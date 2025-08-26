POLITIK
Brasil tolak utusan baru Israel; Tel Aviv nyatakan Lula persona non grata
Israel menegaskan kembali status persona non grata bagi Lula da Silva saat hubungan kedua negara mencapai titik terendah baru.
Sejak awal genosida Israel di Gaza pada tahun 2023, Brasil lantang menyuarakan dukungannya untuk Palestina. / AP
26 Agustus 2025

Brasil menolak menyetujui penunjukan duta besar baru Israel untuk negara tersebut, mendorong Israel menurunkan level hubungannya dengan negara Amerika Latin itu dan menegaskan kembali status Presiden Luiz Inacio Lula da Silva sebagai "persona non grata", memperdalam krisis diplomatik kedua negara, lapor media Israel.

Lula da Silva pada Senin menolak mengangkat Gali Dagan, mantan duta besar untuk Kolombia, sebagai utusan baru di Brasil, sehingga posisi tersebut tetap kosong.

The Times of Israel mengutip Kementerian Luar Negeri Israel yang menyatakan bahwa hubungan dengan Brasilia kini dijalankan pada level lebih rendah.

"Setelah Brasil, yang tidak biasa, tidak merespons permintaan persetujuan Duta Besar Dagan, Israel menarik kembali permintaan itu, dan hubungan kedua negara kini dijalankan pada level diplomatik yang lebih rendah," demikian kutipan kementerian dari media tersebut.

Perkembangan ini menandai titik terendah baru dalam hubungan Brasilia dan Tel Aviv, yang sudah tegang akibat genosida Israel di Gaza.

Tekanan berlipat

Brasil memanggil pulang duta besarnya untuk Israel tahun lalu atas kebiadaban Israel di Gaza dan belum menunjuk pengganti.

Sebagai respons, Israel menyatakan Presiden Brasil Lula da Silva sebagai "persona non grata", setelah ia membandingkan tindakan Israel di Gaza dengan Nazi.

"Apa yang terjadi di Jalur Gaza bukanlah perang. Ini adalah genosida. Ini bukan perang antara tentara melawan tentara. Ini perang antara militer terlatih melawan perempuan dan anak-anak," kata Lula da Silva saat itu.

Pada Senin, Israel kembali menegaskan status persona non grata bagi Lula da Silva.

Brasil sejak awal genosida Israel di Gaza pada 2023 terus lantang menyuarakan dukungannya terhadap Palestina.

Pada Juli lalu, Brasil mengumumkan akan bergabung dalam gugatan genosida Afrika Selatan terhadap Israel di International Court of Justice (ICJ).

Brasil secara resmi mengakui Palestina pada 5 Desember 2010, berdasarkan perbatasan 1967.

SUMBER:TRT World
