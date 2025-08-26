Brasil menolak menyetujui penunjukan duta besar baru Israel untuk negara tersebut, mendorong Israel menurunkan level hubungannya dengan negara Amerika Latin itu dan menegaskan kembali status Presiden Luiz Inacio Lula da Silva sebagai "persona non grata", memperdalam krisis diplomatik kedua negara, lapor media Israel.

Lula da Silva pada Senin menolak mengangkat Gali Dagan, mantan duta besar untuk Kolombia, sebagai utusan baru di Brasil, sehingga posisi tersebut tetap kosong.

The Times of Israel mengutip Kementerian Luar Negeri Israel yang menyatakan bahwa hubungan dengan Brasilia kini dijalankan pada level lebih rendah.

"Setelah Brasil, yang tidak biasa, tidak merespons permintaan persetujuan Duta Besar Dagan, Israel menarik kembali permintaan itu, dan hubungan kedua negara kini dijalankan pada level diplomatik yang lebih rendah," demikian kutipan kementerian dari media tersebut.

Perkembangan ini menandai titik terendah baru dalam hubungan Brasilia dan Tel Aviv, yang sudah tegang akibat genosida Israel di Gaza.

Tekanan berlipat

Brasil memanggil pulang duta besarnya untuk Israel tahun lalu atas kebiadaban Israel di Gaza dan belum menunjuk pengganti.