Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga orang tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor PT Inhutani V, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta. Ketiganya keluar dari ruang pemeriksaan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, pada Kamis sore 14 Agustus, mengenakan rompi oranye tahanan KPK dan diborgol saat dibawa menuju konferensi pers, sebagaimana dilaporkan oleh harian detikcom.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan operasi ini dilakukan pada Rabu.

Dari sembilan orang yang diamankan, hanya tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana Rady sebagai penerima suap, Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng Djunaidi sebagai pemberi, serta Aditya, staf perizinan SB Group, juga sebagai pemberi.