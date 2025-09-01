Pemerintah dan rakyat Indonesia menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada rakyat Afghanistan setelah gempa bumi dahsyat melanda provinsi-provinsi timur negara tersebut, yang menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada hari Senin, Indonesia menyampaikan simpati khususnya kepada keluarga yang ditinggalkan di Provinsi Kunar dan Nangarhar, dua wilayah yang paling terdampak.

Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan kembali solidaritas negara dengan Afghanistan selama masa sulit ini dan berharap upaya pemulihan dapat berjalan cepat. Jakarta juga menekankan doa bagi para korban, dan mendoakan pemulihan yang cepat bagi mereka yang terluka.

Gempa berkekuatan 6.0 magnitudo tersebut telah menewaskan setidaknya 800 orang dan menyebabkan luka-luka terhadap 2800 lainnya, menurut data terbaru pernyataan juru bicara pemerintah Afganistan.