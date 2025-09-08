Pemerintah Indonesia menegaskan dukungan penuh terhadap keterlibatan Indonesia Global Peace Convoy (IGPC) dalam Armada Global Sumud, misi internasional yang berangkat dari Tunisia menuju Jalur Gaza pada 10 September. Sebanyak 30 warga negara Indonesia akan berpartisipasi dalam misi kemanusiaan tersebut.

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl A. Mulachela, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah perlindungan dengan mengaktifkan koordinasi lintas kedutaan besar.

“Melalui KBRI Tunisia, pemerintah telah menyediakan fasilitas transit serta pengarahan mengenai risiko yang mungkin dihadapi di Gaza. Kami juga meminta KBRI Kairo dan KBRI Roma, yang mencakup Siprus untuk secara berkala memantau keselamatan para relawan,” ujar Nabyl dalam keterangan resmi pada Minggu.

Terkait TRT Global - Armada Sumud ke Gaza: Membawa pangan dan harapan bagi warga Palestina meskipun ancaman Israel

Komitmen diplomasi

Kementerian menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina sesuai dengan kebijakan luar negeri Indonesia sejak lama.