Serangkaian serangan terhadap polisi Pakistan oleh kelompok teroris telah menewaskan lima petugas dan melukai delapan lainnya di provinsi Khyber Pakhtunkhwa, barat laut Pakistan, menurut pejabat setempat.

Terdapat empat serangan, dengan tiga di antaranya menyebabkan korban di pihak polisi pada hari Kamis, kata pihak kepolisian.

Sebagian besar korban tewas atau terluka terjadi dalam satu serangan di distrik Upper Dir ketika sekelompok pria bersenjata menyerang sebuah mobil polisi pada Kamis pagi.

Tiga petugas tewas dan tujuh lainnya terluka saat melakukan patroli rutin, ujar pejabat polisi Ismail Khan.

Di pinggiran Peshawar, Hassan Khel, pria bersenjata menyerang sebuah kantor polisi menggunakan senjata otomatis.