Lebih dari dua miliar orang di seluruh dunia masih tidak memiliki akses ke air minum yang dikelola dengan aman, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seraya memperingatkan bahwa kemajuan menuju cakupan universal berjalan sangat lambat.

Badan kesehatan PBB dan UNICEF dalam laporan yang dirilis Senin menyebut satu dari empat orang di dunia tahun lalu masih belum memiliki akses ke air minum layak. Lebih dari 100 juta orang bahkan masih bergantung pada sumber air permukaan, seperti sungai, kolam, dan kanal.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF mengatakan layanan air, sanitasi, dan kebersihan (WASH) yang tertinggal membuat miliaran orang lebih rentan terhadap penyakit.

Dalam studi bersama, mereka menegaskan dunia masih jauh dari jalur untuk mencapai target cakupan universal layanan tersebut pada 2030.

Target kian sulit tercapai

Sebaliknya, mereka memperingatkan bahwa target itu “semakin sulit dicapai”.