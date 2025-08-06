BISNIS DAN TEKNOLOGI
Raksasa chip Taiwan mengambil tindakan tegas terhadap potensi pelanggaran rahasia dagang, memulai tindakan hukum
TSMC mengatakan bahwa mereka telah memberikan sanksi kepada karyawan yang diduga berusaha untuk memperoleh informasi rahasia penting tentang teknologi chip 2-nanometer mereka.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) menyatakan telah menyerahkan kasus ini kepada pihak berwenang. / Foto: Reuters
21 jam yang lalu

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) menyatakan bahwa mereka telah memulai proses hukum dan mengambil tindakan disipliner terhadap karyawan yang terlibat dalam dugaan kebocoran rahasia dagang setelah mendeteksi aktivitas tidak sah selama pemantauan rutin.

TSMC mengatakan dalam pernyataan tertulis kepada Reuters pada Selasa bahwa "mekanisme pemantauan yang komprehensif dan kuat" memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi masalah ini lebih awal, yang kemudian diikuti dengan investigasi internal yang cepat dan tindakan tegas terhadap personel yang terlibat.

Kasus ini, yang saat ini sedang dalam proses peninjauan yudisial, membuat perusahaan tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut, kata TSMC, produsen terkemuka chip kecerdasan buatan canggih di dunia.

Nikkei Asia sebelumnya melaporkan bahwa pelanggaran tersebut melibatkan beberapa mantan karyawan yang dicurigai mencoba memperoleh informasi penting terkait teknologi chip 2-nanometer milik TSMC.

SUMBER:Reuters
