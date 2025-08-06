Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) menyatakan bahwa mereka telah memulai proses hukum dan mengambil tindakan disipliner terhadap karyawan yang terlibat dalam dugaan kebocoran rahasia dagang setelah mendeteksi aktivitas tidak sah selama pemantauan rutin.

TSMC mengatakan dalam pernyataan tertulis kepada Reuters pada Selasa bahwa "mekanisme pemantauan yang komprehensif dan kuat" memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi masalah ini lebih awal, yang kemudian diikuti dengan investigasi internal yang cepat dan tindakan tegas terhadap personel yang terlibat.

Kasus ini, yang saat ini sedang dalam proses peninjauan yudisial, membuat perusahaan tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut, kata TSMC, produsen terkemuka chip kecerdasan buatan canggih di dunia.