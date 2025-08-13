Indonesia mengumumkan penemuan 19 spesies flora dan fauna baru hingga pertengahan tahun 2025, memperkuat statusnya sebagai salah satu negara megabiodiversitas di dunia. Kementerian Kehutanan menyampaikan bahwa penemuan ini merupakan hasil kolaborasi antara lembaga pemerintah, peneliti, dan akademisi dari berbagai universitas dalam negeri.

Pengumuman ini disampaikan bertepatan dengan puncak peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2025, yang diadakan pada 11 Agustus di Auditorium Dr. Ir. Soedjarwo, Manggala Wanabakti, Jakarta. HKAN diperingati setiap 10 Agustus berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2009.

Dalam pernyataannya , Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memuji kekayaan biodiversitas yang dimiliki Indonesia. “Sangat sedikit negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati seperti Indonesia,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Indonesia merupakan rumah bagi 10 persen spesies tumbuhan berbunga, 12 persen mamalia, sekitar 15 persen reptil dan amfibi, serta 17 persen spesies ikan di dunia.

Sebanyak 19 spesies baru yang ditemukan terdiri dari 11 jenis tumbuhan dan 8 jenis fauna. Beberapa di antaranya diidentifikasi di wilayah-wilayah konservasi seperti Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kalimantan, Taman Nasional Rinjani, dan Papua Barat Daya.

Beberapa spesies tumbuhan baru yang diumumkan meliputi: