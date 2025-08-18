Jumlah korban tewas akibat hujan deras dan banjir di Pakistan telah melampaui 300 orang, menurut pejabat setempat pada hari Sabtu.
Ratusan orang telah kehilangan nyawa dalam beberapa minggu terakhir karena Pakistan mengalami curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya selama musim monsun saat ini, yang menyebabkan jalan dan bangunan hanyut.
Sebagian besar korban tewas, yaitu 211 orang, tercatat di provinsi pegunungan Khyber Pakhtunkhwa, menurut Otoritas Manajemen Bencana Nasional.
Sembilan orang lainnya tewas di Kashmir yang dikelola Pakistan, sementara lima orang meninggal di wilayah utara Gilgit-Baltistan, menurut laporan tersebut.
Sebagian besar korban meninggal akibat banjir bandang dan rumah yang runtuh, sementara 21 orang lainnya mengalami luka-luka.
Badan meteorologi telah mengeluarkan peringatan hujan lebat untuk wilayah barat laut Pakistan dalam beberapa jam ke depan, mendesak masyarakat untuk mengambil "langkah-langkah pencegahan".
Sebuah helikopter yang membawa bantuan ke wilayah Bajaur yang terkena hujan deras jatuh pada hari Jumat, menewaskan lima awak, termasuk dua pilot, di Khyber Pakhtunkhwa.
‘Jalan Ditutup, Tim Penyelamat Berjalan Kaki’
Pemerintah provinsi telah menyatakan distrik-distrik pegunungan yang terdampak parah seperti Buner, Bajaur, Swat, Shangla, Mansehra, dan Battagram sebagai daerah bencana.
Sementara itu, badan penyelamat provinsi mengatakan kepada AFP bahwa sekitar 2.000 pekerja penyelamat terlibat dalam upaya menemukan jenazah dari puing-puing dan menjalankan operasi bantuan di sembilan distrik yang terdampak.
"Hujan lebat, tanah longsor di beberapa daerah, dan jalan yang terputus menyebabkan tantangan besar dalam pengiriman bantuan, terutama dalam mengangkut alat berat dan ambulans," kata Bilal Ahmed Faizi, juru bicara badan penyelamat Khyber Pakhtunkhwa kepada AFP.
"Karena jalan-jalan di sebagian besar wilayah tertutup, para pekerja penyelamat berjalan kaki untuk melakukan operasi di daerah-daerah terpencil," tambahnya.
"Mereka berusaha mengevakuasi para penyintas, tetapi sangat sedikit orang yang pindah karena kehilangan anggota keluarga atau orang tercinta yang terjebak di puing-puing."