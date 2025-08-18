Jumlah korban tewas akibat hujan deras dan banjir di Pakistan telah melampaui 300 orang, menurut pejabat setempat pada hari Sabtu.

Ratusan orang telah kehilangan nyawa dalam beberapa minggu terakhir karena Pakistan mengalami curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya selama musim monsun saat ini, yang menyebabkan jalan dan bangunan hanyut.

Sebagian besar korban tewas, yaitu 211 orang, tercatat di provinsi pegunungan Khyber Pakhtunkhwa, menurut Otoritas Manajemen Bencana Nasional.

Sembilan orang lainnya tewas di Kashmir yang dikelola Pakistan, sementara lima orang meninggal di wilayah utara Gilgit-Baltistan, menurut laporan tersebut.

Sebagian besar korban meninggal akibat banjir bandang dan rumah yang runtuh, sementara 21 orang lainnya mengalami luka-luka.

Badan meteorologi telah mengeluarkan peringatan hujan lebat untuk wilayah barat laut Pakistan dalam beberapa jam ke depan, mendesak masyarakat untuk mengambil "langkah-langkah pencegahan".