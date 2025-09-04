Ribuan prajurit dari Indonesia dan Amerika Serikat menuntaskan latihan militer tahunan Garuda Shield dengan latihan tembak hidup pada Rabu (3/9). Latihan ini dimulai pada 24 Agustus di Jakarta, dengan kegiatan tambahan berlangsung di Baturaja dan Dabo Singkep, Pulau Sumatra. Kegiatan selama latihan meliputi tembakan artileri jarak jauh, peluncuran roket, serangan udara terpadu, dan manuver pasukan darat, yang bertujuan meningkatkan kemampuan tempur dan koordinasi antar pasukan.

Latihan ini diawasi langsung oleh Kepala Staf TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Subiyanto memuji prajurit Indonesia atas kemampuan mereka menunjukkan interoperabilitas yang tinggi dengan pasukan mitra strategis. “Prajurit kami berhasil beradaptasi dengan taktik dan teknologi yang dibawa oleh pasukan negara lain, yang menunjukkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman modern,” ujarnya.

Tonggak sejarah penggunaan rudal Stinger

Salah satu momen penting dalam latihan ini adalah tembakan dua rudal FIM-92 Stinger oleh tentara AS dari Divisi Lintas Udara ke-11. Ini merupakan kali pertama rudal Stinger ditembakkan di Indonesia dan menandai tonggak penting bagi Washington. Kapten Angkatan Darat AS Kaden Cox mengatakan, “Ini bukan hanya pertama kalinya untuk seluruh Divisi Lintas Udara ke-11, tetapi juga pertama kali kemampuan ini digunakan di Indonesia. Latihan ini memungkinkan kami menguji koordinasi antara pasukan udara dan darat dalam kondisi nyata.”