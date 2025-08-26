Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mengatakan bahwa ia dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepakat untuk memodernisasi aliansi kedua negara dalam pertemuan puncak di Washington, dengan janji mempererat kerja sama pertahanan dan ekonomi.

Berbicara di Center for Strategic and International Studies (CSIS), Lee menegaskan Korea Selatan akan meningkatkan anggaran pertahanannya untuk mengubah militernya menjadi "kekuatan pintar" yang mampu unggul dalam peperangan masa depan.

"Kami sepakat bahwa aliansi harus berkembang sejalan dengan ancaman dan teknologi baru," kata Lee mengenai pertemuannya dengan Trump, yang merupakan pertemuan puncak pertama sejak ia menjabat presiden.

Pertemuan itu juga diiringi sejumlah pengumuman bisnis besar yang menegaskan semakin eratnya hubungan Seoul dengan Washington.

Investasi besar

Samsung Heavy Industries Korea Selatan menyatakan telah menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan asal AS, Vigor Marine Group, terkait perawatan kapal untuk Angkatan Laut AS.

Perusahaan itu menambahkan bahwa mereka juga akan aktif mengejar proyek pembangunan kapal bersama mitra Amerika.

Hyundai Motor Group mengumumkan rencana pembangunan fasilitas robotika canggih di AS dengan kapasitas produksi tahunan 30.000 unit.

Perusahaan tersebut menyebut langkah itu meningkatkan total investasi mereka di AS menjadi 26 miliar dolar AS.

Secara terpisah, Boeing mengumumkan kesepakatan penjualan 103 jet kepada Korean Air, sebuah pembelian yang menegaskan peran Seoul sebagai salah satu pembeli terbesar pesawat sipil dan militer buatan AS.

Trump menyambut baik pengumuman tersebut, seraya menyebut Korea Selatan sebagai "pembeli besar peralatan militer AS."