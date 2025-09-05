DUNIA
2 menit membaca
Rusia menolak pasukan asing sebagai jaminan keamanan untuk Ukraina
Moskow mengacu pada kerangka pembicaraan Istanbul tahun 2022 sebagai dasar untuk pembicaraan perdamaian sementara mengurangi prospek pertemuan tingkat tinggi dengan Kiev.
Peskov: semua jaminan keamanan untuk Ukraina tercakup dalam kerangka pembicaraan damai yang diadakan di Istanbul pada tahun 2022. (Foto: Reuters)
5 September 2025

Kremlin pada hari Jumat menyatakan bahwa kontingen militer asing tidak dapat memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina, menegaskan bahwa masih diperlukan banyak persiapan sebelum pembicaraan tingkat tinggi antara Moskow dan Kiev dapat dilakukan untuk mengakhiri perang.

Pernyataan ini muncul sehari setelah 26 negara berjanji untuk menawarkan jaminan keamanan pascaperang kepada Ukraina, termasuk kemungkinan kehadiran pasukan internasional di darat, laut, dan udara.

“Apakah jaminan keamanan Ukraina dapat dijamin dan diberikan oleh kontingen militer asing, terutama dari Eropa dan Amerika? Tentu saja tidak,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita negara RIA selama Forum Ekonomi Timur di Vladivostok.

“Ini tidak dapat menjadi jaminan keamanan bagi Ukraina yang dapat diterima oleh negara kami,” tambahnya.

Langkah-langkah keamanan untuk mengakhiri perang

Meskipun Presiden AS Donald Trump telah mencoba menengahi penyelesaian, tidak ada indikasi bahwa perang—yang kini memasuki tahun ketiga sejak serangan Rusia pada Februari 2022—akan segera berakhir.

Peskov mengatakan bahwa semua jaminan keamanan yang diperlukan bagi Ukraina sudah termasuk dalam kerangka pembicaraan damai yang diadakan di Istanbul pada tahun 2022. Proposal tersebut mencakup Ukraina meninggalkan ambisi keanggotaan NATO dan mengadopsi status netral tanpa nuklir, dengan imbalan jaminan keamanan dari AS, Rusia, China, Inggris, dan Prancis.

Ia menambahkan bahwa Moskow puas dengan tingkat representasi saat ini dalam pembicaraan dengan Kiev.

“Sebelum bertemu di tingkat tinggi, diperlukan banyak pekerjaan untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil, hal-hal teknis kecil, yang bersama-sama membentuk keseluruhan proses penyelesaian,” kata Peskov.

Pasukan Korea Utara

Peskov juga menanggapi spekulasi tentang keterlibatan Korea Utara, menjelaskan bahwa pasukan Korea Utara tidak dikerahkan di Ukraina tetapi hanya ditempatkan di wilayah Rusia.

Pada hari Rabu, Presiden Rusia Vladimir Putin berterima kasih kepada Kim Jong-un atas keberanian tentara Korea Utara dalam melawan pasukan Ukraina.

“Atas inisiatif Anda, seperti yang diketahui, pasukan khusus Anda berpartisipasi dalam pembebasan wilayah Kursk,” kata Putin kepada Kim dalam sebuah pertemuan di China.

“Prajurit Anda bertempur dengan berani dan heroik.”

Pasukan Korea Utara membantu Rusia awal tahun ini mengusir pasukan Ukraina dari wilayah barat Rusia, Kursk.

SUMBER:TRT World & Agencies
