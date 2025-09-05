Kremlin pada hari Jumat menyatakan bahwa kontingen militer asing tidak dapat memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina, menegaskan bahwa masih diperlukan banyak persiapan sebelum pembicaraan tingkat tinggi antara Moskow dan Kiev dapat dilakukan untuk mengakhiri perang.

Pernyataan ini muncul sehari setelah 26 negara berjanji untuk menawarkan jaminan keamanan pascaperang kepada Ukraina, termasuk kemungkinan kehadiran pasukan internasional di darat, laut, dan udara.

“Apakah jaminan keamanan Ukraina dapat dijamin dan diberikan oleh kontingen militer asing, terutama dari Eropa dan Amerika? Tentu saja tidak,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita negara RIA selama Forum Ekonomi Timur di Vladivostok.

“Ini tidak dapat menjadi jaminan keamanan bagi Ukraina yang dapat diterima oleh negara kami,” tambahnya.

Langkah-langkah keamanan untuk mengakhiri perang

Meskipun Presiden AS Donald Trump telah mencoba menengahi penyelesaian, tidak ada indikasi bahwa perang—yang kini memasuki tahun ketiga sejak serangan Rusia pada Februari 2022—akan segera berakhir.

Peskov mengatakan bahwa semua jaminan keamanan yang diperlukan bagi Ukraina sudah termasuk dalam kerangka pembicaraan damai yang diadakan di Istanbul pada tahun 2022. Proposal tersebut mencakup Ukraina meninggalkan ambisi keanggotaan NATO dan mengadopsi status netral tanpa nuklir, dengan imbalan jaminan keamanan dari AS, Rusia, China, Inggris, dan Prancis.

Ia menambahkan bahwa Moskow puas dengan tingkat representasi saat ini dalam pembicaraan dengan Kiev.