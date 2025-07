Prodhuesi turk i dronëve Solid Aero do të prezantojë dy mjete të reja ajrore pa pilot (UAV) me teknologji fshehtësie dhe aftësi operimi detar në Panairin Ndërkombëtar të Industrisë së Mbrojtjes (IDEF 2025), që do të mbahet në Istanbul.



Droni i dorës i quajtur Karagun është një dron taktik i gjeneratës së re me dizajn modular, i cili përfshin një strukturë inovative "trup-ajër" që lejon çmontim dhe transport të lehtë. Ai mund të lëshohet nga çdo hapësirë e hapur pa pajisje ndihmëse, duke ofruar fleksibilitet të lartë operacional.

Karagun është i pajisur me sensorë të avancuar elektro-optik/infrakuq dhe me inteligjencë artificiale, që mundësojnë performancë të lartë në bllokimin e objektivave, si dhe në misione zbulimi dhe sulmi preciz deri në distancë prej 1,5 kilometrash.

Kapacitetet e përpunimit të imazheve në kohë reale i lejojnë dronit njohjen automatike të objektivave dhe planifikimin adaptiv të sulmit, duke ndihmuar operimin e asistuar nga operatorët, por gjithashtu duke mundësuar përdorim plotësisht autonom.

Karagun ka një hapje krahësh prej 2 metrash, gjatësi 1,3 metra, peshë ngritjeje 10 kilogramë dhe kapacitet mbajtës 2 kilogramë.

Droni ofron performancë të lartë në një gamë të gjerë mjedisesh, me rreze operimi prej 60 kilometrash dhe kohë maksimale fluturimi prej 1 ore.

Droni i dytë i kompanisë, Toydu, aktualisht në fazë testimi, është një mjet ajror pa pilot mini-taktik me bazë detare që do të prezantohet gjithashtu në IDEF 2025.

Toydu është zhvilluar për të ofruar informacione të besueshme, mbështetje në vëzhgim dhe zbulim në mjedise me rrezik të lartë. Ai është i pajisur me krahë të palosshëm dhe sistem lançimi nga një tub, me kapacitet mbajtës prej 400 gramësh dhe peshë ngritjeje prej 2,5 kilogramësh.

Ky mjet mund të operojë autonomisht në lartësi prej 1-2 kilometrash mbi nivelin e detit, me kohëzgjatje maksimale të misionit deri në 60 minuta dhe rreze veprimi prej 20 kilometrash.

Toydu përmban sistem të koduar të telemetrisë dhe kontrollit në kohë reale, që garanton siguri operacionale, ndërsa dizajni i tij i ripërdorshëm siguron performancë të vazhdueshme në misione të përsëritura. Droni mund të lëshohet si nga toka, ashtu edhe nga platforma detare.

Falë motorit elektrik, strukturës kompakte, zhurmës së ulët dhe nënshkrimit të dobët në radar, droni qëndron plotësisht i fshehtë gjatë operimit. Mjeti ajror pa pilot është zhvilluar për ta mundësuar dislokimin e shpejtë të forcave speciale në misione tokësore dhe detare.