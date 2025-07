Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, do të marrë pjesë në samitin e 17-të të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik (ECO), që do të mbahet të premten në qytetin Khankendi të Azerbajxhanit, sipas drejtorit të komunikimeve të Türkiyes.

“Samiti, që do të mbahet nën temën “Vizion i ri i ECO-s për një të ardhme të qëndrueshme dhe rezistente ndaj klimës”, do të mbledhë liderët e shteteve anëtare për të diskutuar bashkëpunimin rajonal me fokus në ndryshimet klimatike, tregtinë, rrjetet e transportit dhe reformën institucionale”, tha Fahrettin Altun në X.

Erdoğan pritet të mbajë një fjalim në samit dhe të zhvillojë takime dypalëshe me krerë të tjerë shtetesh dhe qeverish, shtoi Altun.

Mes tjerash kreu i Drejtorisë së Komunikimeve të Türkiyes shtoi se ngjarja do të ndiqet gjithashtu nga shtetet vëzhguese, përfshirë Republikën Turke të Qipros së Veriut (RTQV), si dhe përfaqësues nga organizata ndërkombëtare.