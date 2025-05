Ndotja mikroplastike në trup mund të rrisë aftësinë e baktereve dhe viruseve për t’u rezistuar efekteve të antibiotikëve, ka treguar një studim i ri të publikuar në revistën shkencore “Applied and Environmental Microbiology”.

Rreth 4,95 milionë vdekje çdo vit lidhen me infeksione rezistente ndaj antibiotikëve. Bakteret bëhen rezistente për arsye të ndryshme, duke përfshirë keqpërdorimin e medikamenteve, por edhe mjedisi ku rriten mikrobet luan një rol të madh.

Studiuesit kanë testuar se si bakteret reagojnë ndaj një mjedisi të mbyllur me mikroplastikë.

“Plastika siguron një sipërfaqe në të cilën bakteret ngjiten dhe kolonizohen”, ka thënë Neila Gross, autorja kryesore e studimit.

Bakteret formojnë një biofilm mbrojtës në sipërfaqe, i cili i mbron ato nga kërcënimet. Studiuesit kanë zbuluar se mikroplastika i bën këto biofilma më të fortë, duke parandaluar që antibiotikët të depërtojnë dhe të luftojnë në mënyrë efektive bakteret.

Studiuesit kanë zbuluar se plastika bën më shumë sesa thjesht t’u japë baktereve një sipërfaqe për t'u ngjitur; ato në fakt ndihmojnë bakteret të bëhen rezistente ndaj trajtimeve.

Sipas studimit, kjo është veçanërisht shqetësuese në zonat e mbushura me njerëz e të varfër, si vendbanimet e refugjatëve, ku mbetjet plastike dhe infeksionet bakteriale janë të zakonshme.

Muhammad Zaman, një profesor i inxhinierisë biomjekësore në Kolegjin e Inxhinierisë pranë Universitit të Bostonit, i cili studion rezistencën antimikrobike dhe shëndetin e refugjatëve dhe emigrantëve, tha: “Fakti që ka mikroplastikë rreth nesh, dhe aq më tepër në vendet e varfra ku higjiena mund të jetë e kufizuar, është një pjesë e tronditëse e këtij vëzhgimi”.

Zaman vuri në dukje se rezistenca ndaj antibiotikëve ka qenë e lidhur me sjelljen e pacientit, por njerëzit e zhvendosur përballen me rreziqe më të larta për shkak të mjedisit të tyre, me mikroplastikën që u paraqet sfida shtesë sistemeve shëndetësore tashmë të tendosura.