Ish-kryeministri izraelit, Ehud Olmert, e krahasoi të ashtuquajturin "qytet të ndihmës humanitare" që planifikohet të ndërtohet nga administrata e Tel Avivit në Rafah, në jug të Rripit të Gazës, me një kamp përqendrimi, duke deklaruar se zbatimi i tij do të përbënte spastrim etnik.

Në një intervistë për gazetën "The Guardian", Olmert komentoi mbi të ashtuquajturin "qytet të ndihmës humanitare" që qeveria izraelite planifikon të ndërtojë në Rafah.

Duke reaguar ndaj qytetit të planifikuar për t'u ndërtuar në Rafah, Olmert tha: "Ky është një kamp përqendrimi".

Olmert theksoi se nëse plani në fjalë do të zbatohet, kjo do të përbënte "spastrim etnik", duke thënë: "Nëse ata (palestinezët) do të deportohen në "qytetin e ri të ndihmës humanitare", mund të thuhet se kjo është pjesë e spastrimit etnik".

Ai deklaroi se nëse do të ndërtohej i ashtuquajturi "qytet i ndihmës humanitare", kjo do të rezultonte në dëbimin e palestinezëve në Gaza dhe jo në çlirimin e tyre.

- Plani i ashtuquajtur "qytet i ndihmave humanitare"

Ministri izraelit i Mbrojtjes, Yisrael Katz, deklaroi se ata donin ta mbanin nën kontroll qytetin e Rafahut në jug të Rripit të Gazës edhe nëse arrihet një armëpushim, dhe se ai i kishte udhëzuar ushtrinë të përgatiste një plan për të krijuar një "qytet të ndihmave humanitare" në rajon për të deportuar palestinezët në vende të tjera.

Katz deklaroi se ata që hyjnë në zonën në fjalë nuk do të jenë në gjendje të largohen përsëri.

Katz deklaroi se palestinezët mund të hyjnë në zonë vetëm pasi të jenë kontrolluar dhe se ata synojnë të dërgojnë atje fillimisht 600.000 palestinezë, duke shtuar se synojnë të sjellin të gjithë palestinezët në këtë zonë "të administruar nga organizatat ndërkombëtare dhe të siguruar nga ushtria izraelite".

Mediat izraelite njoftuan se kryeministri Benjamin Netanyahu urdhëroi krijimin e të ashtuquajturit "qytet i ndihmave humanitare" në Rafah në një takim të kabinetit më 5 korrik.

Pretendohet se edhe nëse do të arrihej një armëpushim me Hamasin, Izraeli nuk do të tërhiqej nga korridoret Morag dhe Filadelfia dhe qyteti Rafah, i cili ndodhet midis tyre.

Ideja e deportimit të palestinezëve në Gaza në vende të tjera, e paraqitur për herë të parë nga Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, është përqafuar nga Izraeli dhe Netanyahu ka deklaruar shpesh se po punojnë për ta zbatuar këtë ide.