Përpara ndërtesës së Këshillit të Bashkimit Evropian (BE) është mbajtur një demonstratë duke kërkuar pezullimin e menjëhershëm të Marrëveshjes së Asociimit të BE-së me Izraelin dhe ndërprerjen e menjëhershme të të gjitha furnizimeve me armë.



Qindra njerëz me flamuj palestinezë u mblodhën në Sheshin "Schuman", ku ndodhet selia e BE-së, në kryeqytetin e Belgjikës, Bruksel, duke mbajtur pankarta ku shkruhej "Ndaloni gjenocidin" dhe duke brohoritur "Evropa duhet të ndërmarrë veprime", ndërsa vazhdon takimi i Ministrave të Jashtëm të BE-së.

Demonstruesit kërkuan pezullimin e menjëhershëm të Marrëveshjes së Asociimit me Izraelin dhe ndërprerjen e menjëhershme të furnizimeve me armë për Tel Avivin.

Gazetari palestinez, Omar Karim, i cili mori pjesë në demonstratë, për Anadolu tha se ata duan të ndalet gjenocidi në Gaza dhe vrasja e përditshme e palestinezëve, dhe se kërkonin që BE-ja të vendoste sanksione kundër Izraelit.

Prifti i Kishës Beguinage në Bruksel, Daniel Alliet, i cili gjithashtu mori pjesë në demonstratë, tha se ata e organizuan demonstratën në nder të grave palestineze që duan të ndalet gjenocidi në Gaza dhe që të mos vriten fëmijët e tyre.

Pastori Alliet deklaroi se BE-ja, e cila pretendon se mbron dinjitetin e çdo qenieje njerëzore dhe të drejtën e jetës së çdo fëmije, duhet ta bëjë gjënë e duhur.