Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA) ka siguruar pajisje dhe aparatura mjekësore për Qendrën e re të Mjekësisë Familjare në fshatin Krushevë të Komunës së Dragashit, në pjesën më jugore të Kosovës.

Në ceremoninë e mbajtur në Qendrën e Mjekësisë Familjare morën pjesë Ambasadori i Türkiyes në Prishtinë, Sabri Tunç Angılı, Konsulli i Përgjithshëm i Turqisë në Prizren, Celal Doğan, Koordinatorja e TIKA-s për Kosovën, Fulya Aslan, Kryetari i Komunës së Dragashit, Behxhet Xheladini, Kreu i KFOR-it Turk, Kolonel Harun Elitaş, si dhe deputetë të parlamentit, përfaqësues të institucioneve dhe qytetarë.

Në fjalën e tij, ambasadori Angılı tha se ndihej mes miqve dhe vëllezërve në Dragash, duke vënë në dukje se shqiptarët, goranët, boshnjakët dhe turqit jetojnë së bashku në këtë komunë.

"Prandaj, kur ne e mbështesim Dragashin, nuk e shohim si ndihmë, por si një detyrim, një borxh. Sepse mbi 100 vjet më parë, paraardhësit tuaj luftuan përkrah nesh në Çanakala dhe u bënë martirë duke mbrojtur atdheun tonë. Ne kurrë nuk do ta harrojmë këtë”, shtoi ambasadori.

Koordinatorja e TIKA-s për Kosovën, Aslan, theksoi vlerën e projekteve të kujdesit shëndetësor të ndërmarra në vende si Dragashi, të cilat janë gjeografikisht dhe relativisht të vështira për t'u aksesuar.

"Me këtë mbështetje, ju, banorët e vlerësuar të Krushevës, do të jeni në gjendje të merrni shërbime shëndetësore në vend. Proceset diagnostikuese dhe të trajtimit do të përmirësohen, dhe ne gjithashtu do të lehtësojmë punën e profesionistëve të kujdesit shëndetësor”, tha ajo.

Kryetari i Komunës Xheladini gjithashtu falënderoi TIKA-n dhe Türkiyen për mbështetjen e dhënë.

Pas fjalimeve, u mbajt ceremonia e prerjes së shiritit për projektin dhe të ftuarit vizituan qendrën.

TIKA pajisi Qendrën e re të Shëndetit Familjar në fshatin Krushevë me pajisje të tilla si shtretër elektrikë për pacientët, dollapë dhe tavolina, një sterilizues dhe një shtyllë për infuzion.