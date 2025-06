Avioni luftarak i gjeneratës së pestë të Türkiyes, KAAN, ka fituar një njohje të madhe për ambicien teknologjike dhe besueshmërinë strategjike të vendit përmes një marrëveshjeje historike eksporti.

Presidenti Recep Tayyip Erdoĝan njoftoi së fundmi se 48 avionë KAAN do të shiten në Indonezi, duke shënuar jo vetëm një marrëveshje historike, por edhe një pikë kthese në rrugëtimin e mbrojtjes së Türkiyes.

Marrëveshja përfaqëson një rritje të besimit ndërkombëtar në aftësinë e Türkiyes për të ofruar teknologji të avancuara dhe të gatshme për betejë.

“Brenda kuadrit të marrëveshjes sonë me mikun dhe vëllain tonë Indonezinë, 48 avionë KAAN do të prodhohen në Türkiye dhe do të eksportohen,” ndau Presidenti Erdoĝan përmes llogarisë së tij zyrtare në rrjetet sociale.

“Ne gjithashtu do të përfitojmë nga kapacitetet industriale lokale të Indonezisë gjatë prodhimit.”

Marrëveshja, e cila erdhi pas një sërë vizitash diplomatike të nivelit të lartë midis dy vendeve, shënon një ndryshim të madh në mënyrën se si produktet e mbrojtjes turke perceptohen: jo vetëm si alternativa të përballueshme, por si asete të besueshme dhe të avancuara.

“Kjo marrëveshje tregon fuqinë e industrisë sonë të mbrojtjes vendase,” tha presidenti.

“Unë i përgëzoj të gjitha institucionet e përfshira, veçanërisht Agjencinë e Industrisë së Mbrojtjes dhe TUSAS, për rolet e tyre në sigurimin e kësaj marrëveshjeje historike. Shpresoj që kjo partneritet të sjellë mirëqenie për të dy kombet dhe shpreh mirënjohjen time të sinqertë për Presidentin Subianto (të Indonezisë) për udhëheqjen dhe vizionin e tij.”

Një avion luftarak që bota e kërkon

KAAN përfaqëson kulmin e inxhinierisë ajrore turke si një avion luftarak shumëfunksional i gjeneratës së pestë.

Ai dallohet si një platformë e gjeneratës së ardhshme me manovrueshmëri të avancuar, një nënshkrim të ulët radar dhe avionikë të bazuar në inteligjencën artificiale.

I projektuar për performancë superiore si në operacionet ajër-ajër ashtu edhe në ato ajër-tokë, KAAN pasqyron ndjekjen strategjike të Turqisë për vetë-mjaftueshmëri në teknologjitë e mbrojtjes.

Në zemër të historisë së suksesit të KAAN qëndron Turkish Aerospace Industries (TUSAS). CEO-ja e firmës, Mehmet Demiroĝlu, shpjegon se si zhvillimi i strukturuar dhe plani i performancës së avionit kanë nxitur një kërkesë në rritje.

“Projekti KAAN po ecën sipas planit,” tha Demiroĝlu për TRT World.

“Prototipi ynë i dytë pritet të fluturojë deri në fund të vitit 2025 ose në fillim të vitit 2026, pasuar nga një i tretë menjëherë pas. Qëllimi ynë është të kemi të paktën dy, idealisht tre, avionë KAAN që fluturojnë njëkohësisht në vitin 2025.”

Dorëzimet e plota për Forcat Ajrore Turke, sipas menaxherit të përgjithshëm, janë planifikuar të fillojnë deri në fund të vitit 2028 ose në fillim të vitit 2029.

TUSAS pret të prodhojë 500 njësi deri në vitin 2034, një objektiv që pasqyron si kërkesën ndërkombëtare ashtu edhe besimin institucional në të ardhmen e platformës. “KAAN është xhevahiri i një transformimi kombëtar në inxhinierinë ajrore,” tha Demiroglu.

Duke folur për planin e kompanisë së tij, ai tha se TUSAS po hyn në tregje të reja me një qëllim për të rritur të ardhurat nga rreth 3 miliardë dollarë vitin e kaluar në 4,3 miliardë dollarë në vitin 2025.

Kompania, e cila është rritur në gati 16.000 punonjës, tani operon në Shtetet e Bashkuara, Evropë dhe në të gjithë Azinë.

“Ne punojmë ngushtë me liderët globalë të industrisë ajrore si Boeing, Airbus dhe Spirit Aerosystems, të mbështetur nga mbi 400 sisteme të avancuara prodhimi,” shtoi Demiroglu.

Fuqia e besimit: motori TF35000

Për një avion luftarak të gjeneratës së pestë që të fitojë besimin global, sistemi i shtytjes duhet të përputhet me ambicien. Këtu hyn në lojë motori TF35000 i TEI.

Mahmut Aksit, CEO i TUSAS Engine Industries (TEI), në një intervistë ekskluzive për TRT World ndau detaje mbi rëndësinë e motorit: “KAAN po zhvillohet jo vetëm si një strukturë ajrore, por si një sistem plotësisht vendas. Së bashku me partnerin tonë TRMOTOR, ne po zhvillojmë zemrën e avionit, motorin TF35000, plotësisht me kapacitete vendase.”

Dizajni i motorit ofron 35.000 paund shtytje në nivelin e detit, efikasitet të optimizuar të karburantit dhe një arkitekturë unike të përshtatur për nevojat e luftës së gjeneratës së pestë.

“TF35000 nuk është vetëm një projekt motori,” tha ai. “Është ndërtimi i një ekosistemi kombëtar, nga materialet me temperaturë të lartë dhe infrastruktura e testimit deri te kapaciteti i prodhimit dhe ekselenca inxhinierike.”

Motori TF35000 do të fuqizojë 48 njësitë KAAN të destinuara për Indonezinë.

“Me këtë, ne nuk po eksportojmë vetëm një avion luftarak të gjeneratës së pestë — ne po eksportojmë komponentin më kompleks dhe kritik për misionin, të zhvilluar dhe prodhuar nga Türkiye. Ky është një hap transformues drejt pavarësisë teknologjike strategjike,” tha Aksit.

KAAN si një sinjal strategjik

Analisti i mbrojtjes Arda Mevlutoĝlu ofron njohuri të pavarura mbi atë që e bën KAAN një produkt globalisht të besueshëm.

“KAAN është një avion luftarak i gjeneratës së pestë që ende po i nënshtrohet testimeve. Pritet të hyjë në shërbim të plotë operacional në fillim të viteve 2030. Kur të përfundojë, do të bëhet shtylla kurrizore e aftësisë goditëse të Forcave Ajrore Turke,” tha Mevlutoĝlu për TRT World.

“Marrëveshja me Indonezinë është një sinjal i fuqishëm. Marrja e një platforme të tillë strategjike kërkon angazhim dhe besim afatgjatë, dhe kjo marrëveshje thekson besimin në rritje në sektorin ajror të Türkiye.”

Ai thekson rolin e KAAN përtej luftës ajrore, duke përmendur motorin e ndërtuar në vend dhe avionikën e avancuar. Avioni, tha ai, do të përmirësojë aftësinë parandaluese të Türkiyes në qiell.

“Është një deklaratë e aftësisë kombëtare dhe gatishmërisë për të ardhmen.”

Nga prototipi te fuqia ndërkombëtare

Fluturimi i parë i KAAN në shkurt 2024 shënoi një moment simbolik dhe teknologjik. Emri i tij, i zbuluar nga Presidenti Erdoĝan në ngjarjen Shekulli i së Ardhmes në 2023, që atëherë është bërë sinonim i një epoke të re mbrojtjeje për Türkiyen.

“Ne po dëshmojmë më shumë se një kontratë mbrojtjeje,” tha Presidenti Erdoĝan. “Ne po dëshmojmë shfaqjen e një fuqie sovrane ajrore.”

Momenti vazhdon. Në Panairin Ajror të 55-të të Parisit, Baykar, prodhuesi kryesor i UAV-ve të Türkiyes, nënshkroi një sipërmarrje të përbashkët me Leonardon e Italisë për të bashkëzhvilluar sisteme të gjeneratës së ardhshme pa pilot.

Partneriteti është një tjetër votë besimi në inxhinierinë turke.

Nga avionët luftarakë te dronët, nga linjat kombëtare të montimit te platformat globale të nisjes, Türkiyes nuk po ndërton më thjesht armë, ajo po ndërton “fuqi sovrane ajrore,” siç e përshkruan Presidenti Erdoĝan.