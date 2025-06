Erdoğan: Ne nuk do të lejojmë vendosjen e një rendi të ri Sykes-Picot në Lindjen e Mesme

“Ne nuk do të lejojmë vendosjen e një rendi të ri Sykes-Picot në rajonin tonë me kufij që do të vizatohen me gjak”, tha presidenti Erdoğan në seancën e 51-të të Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik (OIC) në Istan