Уште пет лица, од кои две деца, починале од глад во последните 24 часа во Газа
Под израелски напади и цврста опсада што го ограничува влезот на хуманитарна помош, во Појасот Газа се доживува хуманитарна катастрофа, со широко распространет глад и недостиг на вода, лекови, медицински материјали и хигиенски производи
Бројот на смртни случаи од глад во Газа се искачи на 193, од кои 96 биле деца / AA
Уште петмина Палестинци починале од глад во последните 24 часа во Појасот Газа, каде што луѓето се соочуваат со глад поради израелските напади и блокади.

Мунир ал-Бурш, генерален директор на палестинското Министерство за здравство во Газа, на својот профил на социјалните мрежи сподели информации во врска со оние кои починале од глад во Газа.

Бурш истакна дека уште петмина Палестинци, меѓу кои и две деца, починале од глад во последните 24 часа, со што бројот на смртни случаи од глад во Газа се искачи на 193, од кои 96 биле деца.

Под израелски напади и цврста опсада што го ограничува влезот на хуманитарна помош, во Појасот Газа се доживува хуманитарна катастрофа, со широко распространет глад и недостиг на вода, лекови, медицински материјали и хигиенски производи.

Смртните случаи од глад, особено кај децата, се во подем во Појасот Газа.

Локалните и меѓународните кругови наведуваат дека Израел ги користи „гладот и жедта како оружје“.

Бројот на луѓе раселени поради израелските напади и наредби за депортација во Газа, која има население од приближно 2,3 милиони, достигна 2 милиони, при што голем број луѓе повеќепати биле раселени.

Лишени од основните залихи, раселените Палестинци се борат да преживеат во импровизираните шатори или во преполните училишта каде што недостасуваат основни хигиенски средства, дури и мијалниците и тоалетите се несоодветни, што предизвикува ширење на заразни болести.

Во меѓувреме, израелската Армија спроведува секојдневни напади, бомбардирајќи ги шаторите и цивилните локации каде што се засолнети раселените Палестинци. Најмалку 61.020 Палестинци се убиени, а 150.671 се повредени во нападите на Израел врз Појасот Газа од 7 октомври 2023 година.


