Уште петмина Палестинци починале од глад во последните 24 часа во Појасот Газа, каде што луѓето се соочуваат со глад поради израелските напади и блокади.

Мунир ал-Бурш, генерален директор на палестинското Министерство за здравство во Газа, на својот профил на социјалните мрежи сподели информации во врска со оние кои починале од глад во Газа.

Бурш истакна дека уште петмина Палестинци, меѓу кои и две деца, починале од глад во последните 24 часа, со што бројот на смртни случаи од глад во Газа се искачи на 193, од кои 96 биле деца.

Под израелски напади и цврста опсада што го ограничува влезот на хуманитарна помош, во Појасот Газа се доживува хуманитарна катастрофа, со широко распространет глад и недостиг на вода, лекови, медицински материјали и хигиенски производи.

Смртните случаи од глад, особено кај децата, се во подем во Појасот Газа.