Хамас ја нарече одлуката на Израел да ја преземе контролата врз градот Газа „воено злосторство“, обвинувајќи ја израелската влада дека го користи терминот „контрола“ наместо „окупација“ за да избегне правна одговорност за последиците од нападите врз цивилите.

Во соопштението на палестинската милитантна група беше наведено дека израелскиот план покажува незаинтересираност за судбината на затворениците и дека „проширувањето на агресијата значи нивно жртвување“, објави Ал Џезира.

Хамас тврди дека оваа одлука на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху е причина за ненадејното повлекување на Израел од последната рунда преговори, во време кога, како што тврдат, двете страни биле блиску до договор за прекин на огнот и размена на затвореници.

Палестинската група истакнува дека за време на медијацијата меѓу Египет и Катар покажала „целосна флексибилност и позитивност“ со цел да се постигне договор.

Порано денес, Ал Џезира објави изјава на високиот лидер на Хамас, Осама Хамдан, кој рече дека ниедна арапска влада нема да соработува со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху за Газа.