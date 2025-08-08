ВОЈНА ВО ГАЗА
2 мин читање
Хамас: Израелското преземање на Газа е воено злосторство
Хамас тврди дека оваа одлука на израелскиот премиер Нетанјаху е причина за ненадејното повлекување на Израел од последната рунда преговори, во време кога, како што тврдат, двете страни биле блиску до договор за прекин на огнот
Хамас: Израелското преземање на Газа е воено злосторство
Хамас ја обвинува израелската влада дека го користи терминот „контрола“ за да избегне правна одговорност за нападите врз цивилите / Reuters
пред 11 часа

Хамас ја нарече одлуката на Израел да ја преземе контролата врз градот Газа „воено злосторство“, обвинувајќи ја израелската влада дека го користи терминот „контрола“ наместо „окупација“ за да избегне правна одговорност за последиците од нападите врз цивилите.

Во соопштението на палестинската милитантна група беше наведено дека израелскиот план покажува незаинтересираност за судбината на затворениците и дека „проширувањето на агресијата значи нивно жртвување“, објави Ал Џезира.

Хамас тврди дека оваа одлука на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху е причина за ненадејното повлекување на Израел од последната рунда преговори, во време кога, како што тврдат, двете страни биле блиску до договор за прекин на огнот и размена на затвореници.

Палестинската група истакнува дека за време на медијацијата меѓу Египет и Катар покажала „целосна флексибилност и позитивност“ со цел да се постигне договор.

Порано денес, Ал Џезира објави изјава на високиот лидер на Хамас, Осама Хамдан, кој рече дека ниедна арапска влада нема да соработува со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху за Газа.

Препорачано

Израелскиот кабинет за безбедност го одобри планот на премиерот Бенјамин Нетанјаху Израелските одбранбени сили (ИДФ) да ја преземат контролата врз градот Газа, соопшти рано утрово кабинетот на премиерот.

Премиерот Бенјамин Нетанјаху изјави дека кабинетот со огромно мнозинство го одобрил неговиот предлог врз основа на пет принципи за завршување на војната во Појасот Газа. 

Овие принципи вклучуваат: разоружување на Хамас, враќање на сите заложници (живи и мртви), демилитаризација на Газа, воспоставување израелска безбедносна контрола и формирање алтернативна цивилна администрација која не е ниту Хамас ниту Палестинската самоуправа.

По одлуката на кабинетот, висок израелски функционер изјави за „Ерусалим Пост“ дека армијата првично ќе „ги таргетира терористичките упоришта во градот“, а операциите подоцна ќе бидат проширени на централните бегалски кампови.

Се очекува целата операција да трае најмалку шест месеци.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us