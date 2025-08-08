Хамас ја нарече одлуката на Израел да ја преземе контролата врз градот Газа „воено злосторство“, обвинувајќи ја израелската влада дека го користи терминот „контрола“ наместо „окупација“ за да избегне правна одговорност за последиците од нападите врз цивилите.
Во соопштението на палестинската милитантна група беше наведено дека израелскиот план покажува незаинтересираност за судбината на затворениците и дека „проширувањето на агресијата значи нивно жртвување“, објави Ал Џезира.
Хамас тврди дека оваа одлука на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху е причина за ненадејното повлекување на Израел од последната рунда преговори, во време кога, како што тврдат, двете страни биле блиску до договор за прекин на огнот и размена на затвореници.
Палестинската група истакнува дека за време на медијацијата меѓу Египет и Катар покажала „целосна флексибилност и позитивност“ со цел да се постигне договор.
Порано денес, Ал Џезира објави изјава на високиот лидер на Хамас, Осама Хамдан, кој рече дека ниедна арапска влада нема да соработува со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху за Газа.
Израелскиот кабинет за безбедност го одобри планот на премиерот Бенјамин Нетанјаху Израелските одбранбени сили (ИДФ) да ја преземат контролата врз градот Газа, соопшти рано утрово кабинетот на премиерот.
Премиерот Бенјамин Нетанјаху изјави дека кабинетот со огромно мнозинство го одобрил неговиот предлог врз основа на пет принципи за завршување на војната во Појасот Газа.
Овие принципи вклучуваат: разоружување на Хамас, враќање на сите заложници (живи и мртви), демилитаризација на Газа, воспоставување израелска безбедносна контрола и формирање алтернативна цивилна администрација која не е ниту Хамас ниту Палестинската самоуправа.
По одлуката на кабинетот, висок израелски функционер изјави за „Ерусалим Пост“ дека армијата првично ќе „ги таргетира терористичките упоришта во градот“, а операциите подоцна ќе бидат проширени на централните бегалски кампови.
Се очекува целата операција да трае најмалку шест месеци.