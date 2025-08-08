Германија ја запира испораката на оружје за Израел што може да се употреби во Газа

Канцеларот Мерц истакна дека Германија досега го бранела правото на Израел да се брани, ги поддржувала иницијативите за ослободување на заложниците и се залагала за разоружување на Хамас, поддржувајќи го Израел во текот на целиот конфликт