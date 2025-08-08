ВОЈНА ВО ГАЗА
Канцеларот Мерц истакна дека Германија досега го бранела правото на Израел да се брани, ги поддржувала иницијативите за ослободување на заложниците и се залагала за разоружување на Хамас, поддржувајќи го Израел во текот на целиот конфликт
Германија ја запира испораката на оружје за Израел што може да се употреби во Газа
Одлуката на Тел Авив да преземе уште построги воени дејствија во Газа сѐ повеќе е подалеку од правото да се брани, смета германската Влада / AP
пред 11 часа

Германија денес остро ги критикуваше плановите на Израел за окупација на Појасот Газа и најави делумно прекинување на извозот на воена опрема.

„Под овие околности, германската Влада нема да одобри никаков извоз на воена опрема што би можела да се користи во Појасот Газа“, изјави канцеларот Фридрих Мерц.

Конзервативниот лидер истакна дека Германија досега го бранела правото на Израел да се брани, ги поддржувала иницијативите за ослободување на заложниците и се залагала за разоружување на Хамас, поддржувајќи го Израел во текот на целиот конфликт.

„Одлуката на израелскиот Кабинет од синоќа да преземе уште построги воени дејствија во Појасот Газа сѐ повеќе го отежнува постигнувањето на овие цели, според гледиштето на германската Влада“, нагласи Мерц, додавајќи дека неговата влада повеќе нема да одобрува никаков извоз на воена опрема во Израел што би можела да се користи во оваа воена кампања.

Повеќе
