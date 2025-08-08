ВОЈНА ВО ГАЗА
2 мин читање
Израелски напади убија 7 Палестинци, вклучувајќи 3 кои чекаат помош во Газа
Жена меѓу жртвите, додека израелските воздушни напади и огнено оружје погодија неколку области, велат медицински извори
Израелски напади убија 7 Палестинци, вклучувајќи 3 кои чекаат помош во Газа
Израелски напади убија 7 Палестинци, вклучувајќи 3 кои чекаат помош во Газа / AFP
пред 11 часа

Седум Палестинци беа убиени, а неколку други беа повредени во петокот, додека израелските сили таргетираа повеќе области низ Појасот Газа, вклучувајќи локации каде што цивилите чекаа хуманитарна помош.

Медицински извори соопштија дека три лица се убиени, а други се ранети кога израелските сили отворија оган врз толпата што чекаше помош во централна Газа.

Еден маж и неговата сопруга беа убиени и во израелски воздушен напад во близина на станицата Асфур во градот Бани Сухејла, источно од Кан Јунис во јужна Газа.

Во северна Газа, израелски авиони таргетираа група цивили во близина на раскрсницата Санафур во населбата Ал-Туфах североисточно од градот Газа, при што загина едно лице, а други беа повредени.

Препорачано

Друг цивил беше убиен во посебен воздушен напад на улицата Муштахи во населбата Шеџаија, источно од градот Газа.

Израел се соочува со растечки бес поради својата деструктивна војна врз Газа, каде што од октомври 2023 година се убиени повеќе од 61.200 луѓе. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид во Меѓународниот суд на правдата поради својата војна врз енклавата.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us