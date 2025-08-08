Седум Палестинци беа убиени, а неколку други беа повредени во петокот, додека израелските сили таргетираа повеќе области низ Појасот Газа, вклучувајќи локации каде што цивилите чекаа хуманитарна помош.

Медицински извори соопштија дека три лица се убиени, а други се ранети кога израелските сили отворија оган врз толпата што чекаше помош во централна Газа.

Еден маж и неговата сопруга беа убиени и во израелски воздушен напад во близина на станицата Асфур во градот Бани Сухејла, источно од Кан Јунис во јужна Газа.

Во северна Газа, израелски авиони таргетираа група цивили во близина на раскрсницата Санафур во населбата Ал-Туфах североисточно од градот Газа, при што загина едно лице, а други беа повредени.