Семејствата на заробените Израелци во Појасот Газа изјавија дека со тоа што Кабинетот за безбедност на Израел го одобрил планот за окупација на градот Газа „ги осудил на смрт преживеаните заробеници“.

Платформата на семејствата на заробените Израелци објави писмено соопштение во кое го осудува одобрувањето на планот за окупација на градот Газа.

Во соопштението одлуката за окупација се толкува како официјална декларација за препуштање на заробените Израелци на нивната судбина и се додава дека Кабинетот за безбедност со оваа одлука ги игнорирал предупредувањата на армијата и волјата на мнозинството од израелската јавност.

Се истакнува дека одлуката на Кабинетот за безбедност за окупација ги осудила на смрт преживеаните заробени Израелци во Газа.

Кабинетот за безбедност го одобри планот за окупација на градот Газа и покрај противењето на армијата.