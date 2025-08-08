ВОЈНА ВО ГАЗА
Семејствата на заложниците велат дека одлуката за окупација на Газа ги осудува затворениците на смрт
Одлуката за окупација се толкува како официјална декларација за препуштање на заробените Израелци на нивната судбина и се додава дека Кабинетот за безбедност ги игнорирал предупредувањата на армијата и волјата на мнозинството Израелци
Огромна порака со која се бара крај на „војната на Биби“ е напишана на песокот во близина на Амбасадата на САД во Тел Авив / AA
пред 12 часа

Семејствата на заробените Израелци во Појасот Газа изјавија дека со тоа што Кабинетот за безбедност на Израел го одобрил планот за окупација на градот Газа „ги осудил на смрт преживеаните заробеници“.

Платформата на семејствата на заробените Израелци објави писмено соопштение во кое го осудува одобрувањето на планот за окупација на градот Газа.

Во соопштението одлуката за окупација се толкува како официјална декларација за препуштање на заробените Израелци на нивната судбина и се додава дека Кабинетот за безбедност со оваа одлука ги игнорирал предупредувањата на армијата и волјата на мнозинството од израелската јавност.

Се истакнува дека одлуката на Кабинетот за безбедност за окупација ги осудила на смрт преживеаните заробени Израелци во Газа.

Кабинетот за безбедност го одобри планот за окупација на градот Газа и покрај противењето на армијата.

Во меѓувреме, огромна порака со која се бара крај на војната е напишана на песокот во близина на Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Тел Авив.

Снимките од воздух ги покажуваат зборовите „КРАЈ НА ВОЈНАТА НА БИБИ“ напишани на плажа во Тел Авив, веднаш до комплексот на амбасадата на САД.

Насловот испраќа директна порака до израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, повикувајќи на крај на тековната војна.

Израел се соочува со растечки гнев поради својата разорна воена кампања во Газа, каде што повеќе од 61.200 луѓе се убиени од октомври 2023 година.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана, Јоав Галант, за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

