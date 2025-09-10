Жестоки судири избувнаа меѓу полицијата и демонстрантите на неколку локации во Франција, а средношколци исто така се придружија на протестите, блокирајќи го пристапот до образовните институции, јавуваат француските медиуми.
Во моментов, ситуацијата е напната во близина на Северната железничка станица (Гар ду Нор) во Париз, каде што полицијата ги потиснува демонстрантите во црно, со качулки и маски, и каде што исто така имаше конфликт порано утрово, јавува БФМ ТВ.
Околу илјада луѓе се собраа утрово на железничката станица Гар ду Нор во Париз, каде што само на патниците им беше дозволено да поминат, додека полицијата го блокираше влезот за демонстрантите.
По неколку обиди за влез во станицата, демонстрантите, од кои некои носеа маски и очила, се преместија на друга локација, каде што полицијата ги растера со солзавец.
Едно лице е уапсено во Арло откако повреди градски полицаец, објави полицијата.
Националната полиција објави дека имало неколку судири и конфронтации меѓу полицијата и демонстрантите на обиколницата на градот Рено, при што, според нив, биле користени разни видови средства за пукање, а интервенирала и противпожарната бригада.
Под мостот во близина на таа обиколница бил ограбен автобус, кој потоа бил запален, што можеби го оштетило мостот, а таму било распоредено возило на жандармеријата.
Во Лион, полицијата уапси пет лица, кои наводно фрлале камења врз безбедносните сили, а министерот за внатрешни работи во заминување, Бруно Ретахо, ги осуди постапките на демонстрантите, објавува БФM.
Во цела Франција, работата на околу стотина училишни институции била нарушена, од кои 27 биле блокирани, објави Министерството за образование.
Од вкупно 150 средни училишта во Париз, девет се блокирани, а половина од училиштата се празни бидејќи мобилизирани ученици се приклучуваат на протестите, според француската телевизија.
Блокадата на гимназијата Елен-Буша, една од најголемите, сега е завршена.
Во Лил, учениците ги блокираа влезовите во неколку средни училишта, каде што беше распоредена полицијата, поради што ниту една институција не беше целосно блокирана.
Сепак, учениците останаа на блокадите и носат транспаренти со натпис „Ослободете се од Макрон, да живее револуцијата“.
Според Манес Надел, коосновач и поранешен претседател на Француската унија на средношколци, средношколците се дел од „наизменичен модел на мирни собири и блокади на патиштата“ низ целата земја, регистрирани од внатрешните безбедносни сили.
Францускиот весник „Либерасион“ денес објави дека француската полиција употребила солзавец пред градинката „Мариз Хилс“ за да ги растера демонстрантите.
Според весникот, тоа се случило во 7:30 часот наутро, токму кога децата доаѓале кон зградата, во која се сместени градинка и основно училиште.
Демострациите со најмногу протести се одржуваат во големите градови, особено во Рен, Нант, Гренобл, Лион, Лил, Кан и Тулуз, додава БФМ.
На денешните протести во Франција беа уапсени речиси 200 лица, а околу 50 акции за деблокирање беа спроведени на главните патишта, железничките и автобуските станици и кружните текови, изјави денес францускиот министер за внатрешни работи во заминување, Бруно Ретажо.
Според париската полиција, во парискиот регион се уапсени 132 лица, јавува БФM TV.
Протестите беа организирани од групата „Да блокираме сѐ“.