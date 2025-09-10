Жестоки судири избувнаа меѓу полицијата и демонстрантите на неколку локации во Франција, а средношколци исто така се придружија на протестите, блокирајќи го пристапот до образовните институции, јавуваат француските медиуми.

Во моментов, ситуацијата е напната во близина на Северната железничка станица (Гар ду Нор) во Париз, каде што полицијата ги потиснува демонстрантите во црно, со качулки и маски, и каде што исто така имаше конфликт порано утрово, јавува БФМ ТВ.

Околу илјада луѓе се собраа утрово на железничката станица Гар ду Нор во Париз, каде што само на патниците им беше дозволено да поминат, додека полицијата го блокираше влезот за демонстрантите.

По неколку обиди за влез во станицата, демонстрантите, од кои некои носеа маски и очила, се преместија на друга локација, каде што полицијата ги растера со солзавец.

Едно лице е уапсено во Арло откако повреди градски полицаец, објави полицијата.

Националната полиција објави дека имало неколку судири и конфронтации меѓу полицијата и демонстрантите на обиколницата на градот Рено, при што, според нив, биле користени разни видови средства за пукање, а интервенирала и противпожарната бригада.

Под мостот во близина на таа обиколница бил ограбен автобус, кој потоа бил запален, што можеби го оштетило мостот, а таму било распоредено возило на жандармеријата.

Во Лион, полицијата уапси пет лица, кои наводно фрлале камења врз безбедносните сили, а министерот за внатрешни работи во заминување, Бруно Ретахо, ги осуди постапките на демонстрантите, објавува БФM.

Во цела Франција, работата на околу стотина училишни институции била нарушена, од кои 27 биле блокирани, објави Министерството за образование.

Од вкупно 150 средни училишта во Париз, девет се блокирани, а половина од училиштата се празни бидејќи мобилизирани ученици се приклучуваат на протестите, според француската телевизија.