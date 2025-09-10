Чарли Кирк, влијателен конзервативен активист, сојузник на Доналд Трамп и извршен директор на Турнинг Поинт УСА (TПУСA), почина откако беше застрелан додека беше домаќин на настан на Универзитетот Јута Вали.
Претседателот на САД, Доналд Трамп, ја објави смртта на Чарли Кирк, кој имаше 31 година.
„Големиот, дури и легендарен, Чарли Кирк почина. Никој не ја разбираше или немаше срце за младите на Соединетите Држави подобро од Чарли. Тој беше сакан и почитуван од СИТЕ, особено од мене, а сега веќе не е со нас. Меланија и јас им упатуваме сочувство на неговата прекрасна сопруга, Ерика, и семејството. Чарли, те сакаме!, напиша Трамп на својата социјална мрежа Вистина (Truth Social).
Потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс, пријател на покојниот Чарли Кирк, објави на социјалните мрежи:
„Господе, подари му вечен мир“, напиша тој.
„Околу 12:10 часот денес беше испукан куршум врз гостувачкиот предавач Чарли Кирк. Тој беше застрелан и однесен од местото на настанот од страна на неговото сопствено обезбедување“, се вели во соопштението на универзитетот.
Осомничениот за пукањето сè уште не е уапсен, иако универзитетот претходно објави дека едно лице е во притвор.
Си-Би-Ес објави дека портпаролот на универзитетот изјавил дека лицето е ослободено.
И поранешниот американски претседател Џо Бајден го осуди убиството на Кирк, нагласувајќи дека овој вид насилство „мора веднаш да престане“.
„Нема место за ваков вид насилство во нашата земја. Мора да престане сега, напиша Бајден на социјалната мрежа X.
„Џил и јас се молиме за семејството и најблиските на Чарли Кирк“, додаде поранешниот претседател.
Видео од инцидентот што кружи на социјалните медиуми го покажува Кирк како се обраќа на голема публика на отворено кога се слуша силен тресок, сличен на истрел. Кирк може да се види како накратко ја става раката на вратот пред да падне од столот, предизвикувајќи паника и толпата бега.