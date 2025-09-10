Камала Харис, кандидатката на демократите на претседателските избори во 2024 година, во книга што ќе биде објавена овој месец, изјави дека било „неодговорно“ да му се дозволи на Џо Бајден да се кандидира за втор мандат во Белата куќа.

Во книгата, таа се обидела да се пресмета и со придружбата на поранешниот претседател, која ја обвинува дека постојано ѝ ставале сопки додека била потпретседател, според извадоци објавени од списанието „Атлантик“.

„Одлуката е на Џо и Џил. Ја повторувавме како мантра, како да бевме хипнотизирани. Дали беше елеганција или неодговорност? Кога ќе размислам за тоа, мислам дека беше неодговорно. Влогот беше превисок. Тој избор не можеше да се базира на егото, на амбицијата на една личност“, напиша Камала Харис.

Харис, која го замени Бајден како кандидат за Белата куќа кон крајот на јули, сепак, забележа дека не е во позиција да се залага за негово повлекување од трката.

„Знаев дека ќе изгледа неверојатно опортунистички да го замолам да не се кандидира. Тој ќе го сметаше тоа за очигледна амбиција, можеби за перфидно предавство“, рече таа.

Таа истакна дека Бајден, сега 82-годишен, бил способен да ја извршува должноста.