Бројот на загинати во израелските воздушни напади врз главниот град на Јемен, Сана и покраината Ал-Џаф, достигна 35, објави јеменското Министерство за здравство.

Според извештаите, 131 лице е рането, а бројот на загинати и повредени веројатно не е конечен, јавува Ал Џезира.

Министерството соопшти дека нападите погодиле цивилни и станбени области, вклучувајќи куќи во населбата Ел-Тахрир во Сана, медицински објект во југозападниот дел на градот и владин комплекс во Ел-Хазм, главниот град на покраината Ел-Џаф.

Според извештаите, екипите за цивилна заштита работат на гаснење на пожарите предизвикани од бомбардирањето и извлекување на преживеани од урнатините.